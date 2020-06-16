20'li yaşlarda yapılan bu işlemler cildi ışıl ışıl yapıyor

Her yaşın kendine göre güzellikleri var ama bence 20’li yaşlar dolu dolu yaşanması gereken ve hep orada kalmak istediğimiz en güzel dönemdir. Bu yaşlarda önceliğimiz ışıltılı bir cilt ve yüz hatlarının birbirine uyumlu olmasıdır.

Işıltılı bir cilde sahip olmak için...

Işıltılı bir cilde sahip olmanın ilk anahtarı cilt tipinize uygun olarak seçilmiş bir yıkama jeli ve tonik kullanmaktır. Bu yaşlardaki genç cilt, genelde yağlanmaya ve gözeneklenmeye meyilli olduğu için salisilik asit içeren ürün gruplarını kullanmanızı öneririm. Çok fazla ürün kullanmayı sevmeyenler için gündüz renkli bir güneş koruyucu ve gece için meyve asitli bir ürün kullanmak temel bakım için yeterlidir. Ayrıca bu yaş grubu 1-1.5 ayda bir meyve asitli peelinglerle klinikte bakım yaptırdıklarında gözenek kontrolü ve parlaklık sağlanmış olur.

Yüz hatlarının birbirine uyumu oldukça önemli

20’li yaşlarda genellikle yüzümüz dolgun ve sıkı olsa da yüz hatlarının birbirine uyumu çok önemlidir. Yapısal olarak düzeltmek istediğimiz belli noktalar varsa “hyaluronik asit dolgu” uygulamalarına başvurabilir. Örneğin ince dudakları dolgunlaştırabilir veya küçük bir çeneyi yüzünüze uygun “altın oran”a getirilebilir. Burundaki küçük kemer gibi problemleri rötuşlanabilir. Yüzünüzü bütünsel olarak değerlendirip daha keskin ve dinamik hatlar yaratılabilir.



En sık tercih edilen uygulamalardan biri dudak dolgusudur. Burada önemli olan yüzünüze ve tarzınıza uygun bir planın yapılması, uygun bir hyaluronik asit dolgunun seçilmesi ve dışardan bakıldığında uygulama yapılmış gibi değil de “doğuştan size ait”miş gibi görünmesidir. Sık uygulama yaptığımız bir diğer bölge de “Jawline” yani çene hattı dolgusudur. Hem çenenin ucu hem de çenenin arka köşesinde ki eksiklikler giderilip yüzün daha oval ve ince, çene hattının keskin ve köşeli gösterilmesi sağlanabilir. Burada önemli olan yüzünüzün “altın oranı”nı yakalamaktır. Yüzü çekici ve keskin hatlı gösteren bir diğer uygulama ise elmacık kemiği dolgusu uygulamasıdır. ”Model yanağı” olarak tanımlanan ve yukarıya doğru çekik bir hat yarattığımız bu uygulama aynı zamanda yüzü daha ince ve çarpıcı gösterir. Bir küçük not olarak söyleyebilirim ki yapılan araştırmalar bu şekilde dinamik yüz hatlarına ve keskin bir çene hattına sahip olan kişilerin daha güçlü algılandığı, iş görüşmesi gibi kritik bazı durumlarda daha avantajlı duruma geçtiklerini göstermektedir.

Cilt canlandırma işlemleri eski cilt sıkılığınıza kavuşturur

25 yaşından sonra azalmaya başlayan kolajen sentezi ile birlikte yoğun iş hayatı ve benzeri pek çok yorucu faktör, yüzde sarkmalara sebep olmaya başlar. Eğer göz altlarında yorgun bir hat ortaya çıkmışsa, yüzde matlık ve elastikiyet kaybı başlamışsa bir an önce harekete geçmek gerekir. Kolajeni kaybetmeden yerine koymanızı sağlayan vitamin enjeksiyonu mezoterapi, SomonDNA, PRP gibi pek çok uygulama ve lazerle cilt canlandırma işlemleri 1-3 seans içinde sizi tekrar eski cilt sıkılığınıza kavuşturur. Üstelik bu şekilde “kolajene yatırım yapmak” ilerde çok daha genç ve yaşıtlarınızdan daha iyi görüneceğiniz anlamına gelir.

Ancak unutulmamalıdır ki tüm bu işlemlerin “bütünsel yaklaşım”la sizi değerlendirebilecek bir doktor tarafından size özel planlanması, kaliteli ürünler ve doğru tekniklerle yapılıyor olması gerekmektedir.