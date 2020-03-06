Telefondan gizlice alınan belgeler mahkemede delil olarak kullanılabilir mi?
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Şifrelerimiz, özel görüşmelerimiz, fotoğraflarımız… Artık her şey elimizden düşürmediğimiz telefonlarda kayıtlı. Peki, telefonumuzdaki bu belgeler bizden izinsiz kullanılabilir mi? Herhangi bir durumda mahkemeye delil olarak sunulabilir mi? Avukat Aslı Doğanay, yasal olmayan yollarla elde edilen belgelerin hukuki niteliği konusunda önemli bilgiler aktardı.
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