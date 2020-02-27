Haber Giriş: 27.02.2020 - 11:40,
Tatil dolandırıcılarına dikkat!
Tüm senenin stresini atabilmek için tatil hayali kuranlar, otelde kalmak, yazlık almak, devre mülke girmek ya da turlarla gezmek seçeneklerini tercih ediyor.
Siz güzel bir tatil düşlerken tanımadığınız kişiler sizi telefonla arayarak bedava tatil çekilişi için hak kazandığınızı, bunun için de anket doldurmanız gerektiğini söylerse yeni nesil dolandırıcıların hedefi olmak üzere olabilirsiniz.
Yaz aylarında tatil düşü kuranlara, çoğalan dolandırıcıların hedefi olmama konusunda Avukat Elvan Kılıç tavsiyelerde bulunuyor.
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