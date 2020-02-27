Tatil dolandırıcılarına dikkat!

Siz güzel bir tatil düşlerken tanımadığınız kişiler sizi telefonla arayarak bedava tatil çekilişi için hak kazandığınızı, bunun için de anket doldurmanız gerektiğini söylerse yeni nesil dolandırıcıların hedefi olmak üzere olabilirsiniz.

Yaz aylarında tatil düşü kuranlara, çoğalan dolandırıcıların hedefi olmama konusunda Avukat Elvan Kılıç tavsiyelerde bulunuyor.