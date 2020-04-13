Özel hastaneler nezdinde Covid-19 tedavisi görenlerden ücret talep edilebilir mi?

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 insanların ağır bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesine neden olmaktadır. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve yaşı ilerlemiş olan kişilerin bu hastalığa yakalanmasıyla ölümler meydana gelmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihi itibari ile küresel salgın anlamına gelen pandemi ilan edilmiştir. Salgının 12 Mart 2020 tarihi itibari ile ülkemizde de görülmesiyle birlikte birçok alanda önlemler alınmasına rağmen tehlikeli biçimde yayılan bu hastalığın birçok kişiye bulaştığı aşikardır. Buna bağlı olarak birçok hastaya devlet ve özel hastaneler nezdinde tedaviye başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen genelge ile özel ve üniversite hastanelerinin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesiyle bahse konu hastaneler nezdinde ücretlendirme hususu tartışmalara yol açmıştır.

Tartışmalara son vermek adına 9 Nisan 2020 tarihli ve 31094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile acil hal tanımında değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Ayrıca SUT'un "ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" başlığı altında da "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri" ifadeleri eklenmiştir.

Aynı tebliğ ile "Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar" ibaresi eklenerek koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar, SGK'nın ödeme listesine alınmıştır.

Bu durumda yapılan değişiklikler ile artık özel hastaneler, koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin ceza koşullarını düzenleyen maddesi ile karşılığını bulduğu üzere Sağlık Hizmet Sunucularınca hastadan/hasta yakınından kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 10 (on) katı cezaya hükmedilecek ve ancak kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücret bedelinin, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı verilebilecektir.

Özel sigortası bulunan ve Covid-19 semptomu gösteren hastaların virüs tespit edilene kadarki tedavileri özel sigorta kapsamındayken, virüs testi ve virüsün tedavisine ilişkin giderler devletin yükümlülüğündedir. Özel sağlık sigortası yapan şirketler tarafından kabul edilmesi ve ek prim ödenmesi koşuluyla bahse konu virüs testinin ve tedavisinin özel sağlık sigortası kapsamında olduğuna dair ek poliçeler ise yapılabilmektedir.