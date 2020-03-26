Koronavirüsün psikolojik etkileriyle nasıl baş edebilirsiniz?

Aile olarak aynı evde günlerce, haftalarca bir arada kalmak eğer güçlü ve sağlam bir ilişkiye sahip değilseniz bir süre sonra zorlayıcı sonuçları olabilir.

Güçlü ve sağlam ilişki ağları olan aileler içinse bu süreç dönem dönem stres yaratsa da daha kolay ve rahat geçecektir.

Ev içinde uzun süre dışarı çıkmadan bir arada kalmak, evliliği ve ilişkinizi korumak istiyorsanız lütfen şu noktalara dikkat edin;

Bu tür zor ve kaotik günlerde her birey farklı tepkiler verir. Birbirinizde daha önce hiç görmediğiniz stres tepkileri gözlemleyebilirsiniz. Aşırı kaygılı ya da umursamaz olmak, durup dururken bağırmak ya da gülmek, donuk davranmak ya da çok tepkisel davranmak gibi...

Eğer ailenizde kaygı, panik atak, obsesyon gibi psikolojk sorunlar yaşamış veya yaşayan varsa o kişinin kaygıları bu dönemde artabilir bu da ilişkinize olumsuz yansıyabilir. Lütfen birbirinizin kaygılarını hafife almayın ya da küçümsemek, alay etmek yerine anlamaya ve yardımcı olmaya çalışın.

Eğer geçmişten getirdiğiniz ve çözemediğiniz sorunlarınız varsa ve nasıl çözebileceğinize dair bilimsel ve etkin yollar bilmiyorsanız lütfen bu konuları rafa kaldırın. Stresin ve kaygının bu kadar yoğun olduğu bu süreçte eski ve etkisiz yöntemlerle sorunlarınızı konuşmak ve deşmek sadece birbirinizi üzer ve ilişkiyi daha çok yıpratmanıza neden olur. Ve belki de bu dönem; birbirinize daha çok yaklaşabilirseniz, anlayış geliştirebilirseniz, yeni ve pozitif deneyimlerle ilişkinizin güçlenmesine katkısı olacaktır.

İlişkinizde güzel ve keyifli gelen şeylere odaklanın. İkinizin ortak noktaları, birlikte yapmayı sevdiğiniz şeylere dikkatinizi verin. İkinizin ortak değerlerine, keyif aldığınız şeylere odaklanın. Sevginize odaklanın.

Evde iş bölümü yapmanız hem eve ait yükleri azaltırken hem de dikkatinizi başka şeylere vermenize yardım edecektir.

Evde kendinize yani ben alanınıza ait zamanlar yaratın bazen yalnız kalın ancak kendinizi tamamen izole etmeyin. Yani günün bazı zamanlarında kendi yapmak istediğiniz şeyleri, bazı zamanlarında da eşinizle bazı zamanlarında da eğer çocuklarınız varsa hep beraber bir şeyler yapın.

Tüm dünyanın zorlandığı bu süreçte ilişkilerinde zorlanması doğaldır. Sevginizin, saygınızın, sabrınızın denendiği bu süreçte bu deneyimi ilişkinize artı bir değer olarak kazandırmak mı yoksa boşanmaya bile gidebilecek kadar tüketmek mi ?

Eğer birbirinizi seven ancak anlaşmakta zorlanan bir çiftseniz bu salgın size belkide birbirinizi neden sevdiğinizi, hayatın geçiciliğini ve kontrol edebileceğimiz temel gerçeğin sevgi olduğunu yeniden fark ettirir. İyi anlaşan ve sağlıklı ilişkiler içinse bir arada olmak ve zamanı birlikte değerlendirmek için bir fırsat olabilir.

Korona salgını geçip gittiğinde ailemizin, sağlığımızın, bir arada olmamızın, özgürce dolaşabilmenin, küçük görünene ama aslında çok kıymetli pek çok şeyin kıymetini çok derinden idrak edeceğiz.



