Koronavirüs döneminde evde ilişkinizi nasıl canlı tutabilirsiniz?

İnsan, başka bir insanla yakınlaşmak ve sevilmek ister. İstediğimiz şey yakın bir ilişki kurmaksa, partnerinizin isteklerini bilmek zorundasınız. Eğer istediğiniz şey partnerinizle birbirinizi sevmekse, partnerinizin ne istediğini bilmemiz şarttır. Sağlıklı bir ilişki, çiftlerden her birinin hem bireysellik hem de bağımlılık duygusunu dengeli bir biçimde yaşatabildiği ilişki biçimiyle kendini gösterir. İlişkinizi güçlü tutmak için birbirinize ilişkinizin gücünü ve sensiz olmaz hissini hissettirmeniz gerekir.

Bir ilişkinin uyumlu olması için çiftlerin birbirlerini her konuda tamamlaması gerekmez fakat çiftlerin birbirleri arasındaki farklılıklara ve sınırlarına saygı duymaları gerekir. İlişkilerde bireyselliği sağlamanın sınırı ‘kendi sınırlarınızı’ bilmekten geçer. Eğer sınırları belirsiz bir ilişki içindeyseniz sürekli bir çatışma içerisinde hissedersiniz. Ancak bu sınırları belirlemeden önce, kendinizi tanımanız gerekir.

Her aile tek ve özeldir. İkili ilişkilerde bazen suçlama düeti galip gelir. ‘Sen şöylesin, hayır asıl sen böylesin’ şeklinde. Bu düet sonucunda yarasız beresiz kurtulamazsınız. Yaşam boyunca sorunların olmaması ya da yeni bir sorunla karşılaşmamak mümkün değildir. İnsanların sorunlarını çözme süreçleri oldukça da karmaşıktır. Bazı kişiler bir sorunla karşılaştıklarında bu sorunları tehdit yerine fırsat olarak görebilirken, bazıları ise olumsuz bakış açısı sergileyerek sorunlarının nedenlerini başkalarının üzerine atar ve sorun ortaya çıktığında görmezden gelirler. Bu kişiler sorun çözme becerisi konusunda yeteneklerine ve becerilerine güvenmezler. Birlikte yücelmek için seçimler yapmaya başlayabilirsiniz. Eşiniz konuşurken onunla göz göze olun. Eşinizi dinlerken başka bir şey yapmayın. Duygulara kulak verin. Beden dilini gözlemleyin. Sözünü kesmeyin. Yaşadığımız bu süreçte, etkin sorun çözme becerisi için;

Çatışmayı tanıyın. Sizce sorun nedir? Birçok çözüm yolu ortaya koyun iyi ya da kötü mümkün ya da değil gibi süzgeçlerden geçirmeden olduğu gibi ortaya koyun. Amaç sorunla ilgili olabildiğince çok sayıda çözüm yolunu liste halinde ifade edebilecek duruma gelmenizdir. Çözüm yollarını değerlendirin, kişilerin dürüst bir şekilde ifade etmeleri önemlidir. En iyi çözüm de anlaşın. Şu an bütün seçenekleri gözden geçirmiş bulunuyor musunuz, burada önemli olan her iki tarafta da tatmin edecek karar verme adımdır. Çözümü uygulamaya koyun.

Boşanmalara neden olan virüs yasağı



Aslına bakarsanız, sevgi önemli olmakla birlikte, onu bulmak da zordur. Birçok evli çiftin aynı acıyı yaşadığını gözlemledim. Bazıları içlerindeki acıya dayanamadıkları, bazıları ise eşlerinin davranışlarının evliliklerine zarar verdiği için uzmanlara başvurdular. Bazıları artık evliliğini sürdürmek istemiyordu. Onların ‘sonsuza denk mutlu yaşama’ hayalleri, acı gerçekler karşısında dağılmıştı. Sonuç olarak insanlar arasında şiddetli geçimsizlikler meydana geldi. ‘Aşkımız öldü, ilişkimiz sona erdi, onu artık sevmiyorum ve bu korona süreçlerinde anladım ki, uzun süredir sevmiyorum. Kırılmasını istemiyorum ama artık ona yakınlık duymuyorum. İlişkimiz anlamsızlaştı. Artık onunla olmak hoşuma gitmiyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Farklı olmasını gerçekten çok isterdim ama artık ona karşı hissettiğim bir şey kalmadı, gerçekten ben onu tanımıyormuşum. Birbirimize yakın olduğumuzu sanıyordum ama görünüşe bakılırsa artık bu doğru değil. Bir arada kalmaya bile dayanamıyoruz. Birbirimizin ihtiyaçlarına cevap veremiyoruz.’ Bu sözleri bu süreç öncesi ve sonrası o kadar sık duymaya başladım ki, bu tarz örnekler, yetişkinlerinde çocuklar gibi birer sevgi deposuna sahip olduğunu bizlere gösteriyor.



Güçlü ilişki evinin bileşeni neler?



Gottman çift terapisi: Dr. John Gottman ve Julie Gottman tarafından çiftler üzerinde yapılan uzun yıllar süren araştırmalar sonucu geliştirilen bir terapi yaklaşımıdır. Bu bileşenleri her biri temel ve önemli bir ihtiyacı anlatır. Gelin birlikte sizin evin güçlü ve gelişmesi gereken alanlarının haritasını çizelim.

Sevgi haritaları oluşturmak: Evin temelidir. Birbirinizin dünyasını tanımayla başlayın.

İlgi ve beğeni paylaşmak: Birbirinizin sürekli hatalarını aramadan, doğru yaptıklarını beğenip, şefkat ve saygı göstermek.

Birbirine yönelmek: Duygusal banka hesabı oluşturmak.

Olumlu bakış açısı: Olumlu bakış acısıyla beslenilmeli.

Çatışmayı yönetmek: Etkiyi kabul etmek. Problemlerle ilgili diyalog kurmak.

Hayallerini gerçekleştirmek: Hayata dair hayalleri ve isteklerinin farkına varılması.

Ortak bir anlam yaratma: Evin çatısıdır. Birlikte hareket etmeleri, birlikte kararlar almaları.

Güven: Evin duvarıdır. Partnerinizi koruyup kollamanız, güvende hissetmesi, o beni her zaman düşünür.

Bağlılık: Evin duvarıdır. Yoldaşlık olması, iyi günde, kötü günde yaşam boyu sürecek olduğunu düşünmesi ve buna göre davranması.

Ahengin devamlılığını sağlayan seçimler yapmak için motive olunmalı. Davranışlarda, tutumlarda, sözlerde ve seçimlerde mutlaka sizi nereye götürecek bakın. Ne size katkı olacaksa bunu seçin. Sizi ne ileri taşıyacaksa ona yönelin. Birlikte güçlü, birlikte katkı, birlikte mutlu olun. Evlilikte bir taraf devamlı çürük olamaz. Ve evlilikte her zaman tek taraf yüklenici olamaz. Bir kişinin gücü, bir kişinin katkıları ve tek kişinin mutluluğuyla olan evlilik, evlilik değildir. Peki sizin evinizde durumlar nedir?