Karantina dönemi ilişkileri nasıl etkiliyor?

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülkelerde ve kendi ülkemizde özel hayatı da derinden sarsmıştır. Evde uzun süre birlikte vakit geçiren çiftler arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır ve pek çok ülkede boşanma oranının arttığı tespit edilmiştir.

Bu süreçte ilişkiler neden etkileniyor?

Bu anlaşmazlıkların nedenleri arasında öncelikle iletişimsizlik gelmektedir. İletişim becerileri zayıf olan çiftler bu süreci karantina gibi yaşamış olabilir. Dinleme becerisi gelişmeyen, devamlı karşısındaki partnerinin sözünü kesen, ‘’sen dilini’’ kullanan, eleştiren, yargılayan çiftler bu dönemi kötü geçirmiş olabilir.

Dahası, evin içerisinde kişisel alanlar oluşturmamış olabilirler. Çiftler ‘ben'leri koruyarak 'biz' olmayı bilmiyor ya da aynı evin içerisinde kendi işlerine, kendi sevdiği aktivitelerine zaman ayıramıyor ise bu durum onları olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Hatta, çiftlerden biri odasında tek başına vakit geçirdiğinde partneri bu durumu yanlış değerlendirip bunu sorun haline çeviriyor olabilir, yani ‘’benimle hiç ilgilenmiyor’’ gibi işlevsiz değerlendirmeler sonucunda partneri ile tartışıyor olabilir.

Ayrıca, evin içerisinde uzun süre birlikte yaşayan çiflerde ‘’zihin okuma’’ diye adlandırılan bilişsel çarpıtmalar da artmış olabilir. Partnerine sormadan kafasındaki soruları ‘’bunu demek istedi biliyorum’’ şeklinde kendisi cevapladığı için ya da partnerine düşünceleri, duyguları, ihtiyaçları hakkında sorular yöneltmeden kendi düşüncesine göre yorumladığı için bu süreçte ilişkilerindeki anlaşmazlıklar artmış olabilir.

Peki, bu durumda ne yapılmalı?

Diğer ülkelerdeki gibi bizim ülkelerde de şiddetli geçimsizlik, ayrılık, boşanma gibi durumların olmaması için önlem alınmalı ve bir uzmandan psikolojik destek alınmalıdır.