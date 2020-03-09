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Yazı: Prof. Dr. Nesibe Andıran
Haber Giriş: 09.03.2020 - 16:24,Son Güncelleme:/

Kadın emekçidir, çalışkandır, üretkendir

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Kadın emekçidir, çalışkandır, üretkendir
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Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Türkiye'de ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü"olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Bütün toplumlar var olmalarını kadınlara borçludur. Kadınlar toplumun ve ailenin can damarıdır. Aileyi ayakta tutar, toplumun şekillenmesinde de en büyük rol bizzat kadınlardadır. Çocukların yetişmesi ve eğitimlerinin temeli yine büyük oranda evin kadını tarafından şekillendirilir. Bu nedenle kadınların eğitimli, bilinçli ve yapıcı olması çok önemlidir.

Kadın anadır, evlattır, bacıdır, kadın tam anlamı ile emekçidir, kadın çalışkandır, kadın üretkendir, kadın fedakardır, kadın nezakettir, zarafettir kısacası kadın her şeydir.

Toplumda kadınlara hak ettikleri saygı ve sevginin gösterilmesi ve her açıdan el üstünde tutulmaları dileği ile...

8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

Yazı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Nesibe Andıran

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