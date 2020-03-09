Kadın emekçidir, çalışkandır, üretkendir

Bütün toplumlar var olmalarını kadınlara borçludur. Kadınlar toplumun ve ailenin can damarıdır. Aileyi ayakta tutar, toplumun şekillenmesinde de en büyük rol bizzat kadınlardadır. Çocukların yetişmesi ve eğitimlerinin temeli yine büyük oranda evin kadını tarafından şekillendirilir. Bu nedenle kadınların eğitimli, bilinçli ve yapıcı olması çok önemlidir.

Kadın anadır, evlattır, bacıdır, kadın tam anlamı ile emekçidir, kadın çalışkandır, kadın üretkendir, kadın fedakardır, kadın nezakettir, zarafettir kısacası kadın her şeydir.

Toplumda kadınlara hak ettikleri saygı ve sevginin gösterilmesi ve her açıdan el üstünde tutulmaları dileği ile...

8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

Yazı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Nesibe Andıran