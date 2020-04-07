Hassas noktalarınızı herkesten önce siz belirleyin

Kendi kendinize söylerken bile rahatsızlık duyduğunuz şeyleri bir kâğıda yazarak sabitleyin ve altlarına beş-altı satırlık boşluk bırakın. Bu özelliklerinize karşı bir sözlü saldırıyla karşılaştığınızda, nasıl cevaplar verebileceğinizi de altlarındaki boşluklara yazın.Kendi kendinize söylerken bile rahatsızlık duyduğunuz şeyleri bir kâğıda yazarak sabitleyin ve altlarına beş-altı satırlık boşluk bırakın. Bu özelliklerinize karşı bir sözlü saldırıyla karşılaştığınızda, nasıl cevaplar verebileceğinizi de altlarındaki boşluklara yazın.



Cevaplarınızı hazırlarken mizah yoluna başvurun ve mizahı insanlarla alay etmek için değil, mevcut bir huzursuzluğu ortadan kaldırmak için kullanın. Sigmund Freud der ki: “Espri; otoriteye bir başkaldırıyı, onun baskısından kurtulmayı simgeler.



-Size karşı saygısızca davranmış bir insana yaklaşımınız ne olur?



-Suspus olup oturur musunuz?



-Sonradan pişmanlık duyabileceğiniz kadar sert sözler mi sarf edersiniz?



Kimse kimsenin ayağının altında ezilecek kadar kıymetsiz değil, kimse de kimseden yüce bir varlık değil. Bu yüzden yara almamak için yara açmayı da hak görmeden kendi yolumuzda ilerleyebiliriz.Sınırlarımıza girip, bize psikolojik açıdan zarar veren insanları engellemek için karşı atağa geçmek veya suspus olup kendimizi ezdirmek yerine neler yapabileceğimize odaklanalım.



Çocuk sahibi olamayan bir danışanım, ona sürekli “çocuğun olmuyor mu?” diye sorulmasını artık katlanılmaz bulduğunu ve kimseyle görüşmek istemeyerek içe kapanık bir hale büründüğünü ifade etmişti. Eğitim esnasında yıkıcı bulduğu eleştirileri hafife alması gerektiğini öğrendiğini ve ona bu tarz bir soru sorulduğunda sempatik bir dil kullanarak “ilk fırsatta olduracağım, hatırlattığınız için teşekkür ederim” diye karşılık verdiğini, çevresindeki insanların istedikleri yanıtı veya tepkiyi alamadıkları için zamanla kişisel sorular sormayı bıraktıklarını söylemişti.



İnsanlar bazen fazla kilo, fazla zayıflık, kemerli burun, normalden kısa veya uzun olmak gibi fiziksel özelliklerinizi kullanarak da sabrınızın sınırlarını zorlayabilirler. Çevresinden hakarete varan sözler işiten, fazla kiloları olan bir tanıdığım; ilk zamanlar bu durumu içerleyerek üzüldüğünü, ancak kilolarıyla ilgili mizahi bir yaklaşım geliştirerek “belli yaşa geldikten sonra boyumun uzamadığını fark ettim ve gelişimime ket vurulmasını kabullenemeyerek enine doğru ilerlemeye başladım” dediğini anlatmıştı. Bunu söylemeye başladığı andan itibaren insanların çirkin tutumlarına son verdiklerini de yüzünü aydınlatan bir gülümseme eşliğinde sözlerine eklemişti.



İyi bir dinleyici olup, başkalarının deneyimlerinden yararlanın. Kaba davranan bir insan karşısında aynı kabalığı sergilemeyen, her şart karşısında nazik kalmayı başarabilen kişi, kendisine yapılan saldırıyı yara almadan geri püskürtebilir.



Art niyetli insanların hadsiz ve kırıcı tenkitleri çoğu zaman, auranızdaki ışığı fark ettikleri içindir. Moraliniz iyiyken, enerjinizi bir şekilde aşağı çekmeye çalışırlar. Çaresiz hissetmek yerine çatışmayı önlemek için yapılacak şeyler olduğunu düşünün. Zayıf noktalarınızı tespit edip, günlük yaşamınıza katabileceğiniz mizahi çözümler üretin. Sessiz kaldığınızda taviz tavizi doğurur, mühim olan sözlü bir saldırıda vereceğiniz karşılığın ne olacağıdır. Hazırlıklı olmak her zaman kazandırır ve daha zekice, esprili yanıtlar vermenize olanak sağlar. Üstelik sonradan pişmanlık duyacağınız veya cevap veremediğiniz için üzüleceğiniz bir durumu ortadan kaldırmış olursunuz. Hazır cevap bulduğunuz kişilerin bu uygulamayı yapmadıklarına nasıl emin olabilirsiniz ki?



İlişkilerinizde iyi sonuçlar elde edebilmek için; seviyesiz, saygısız davranan insanlara karşı bariz bir mesafe koyun. Kendinize, insan ilişkilerinde sınırları sizin koyabileceğinizi ve insanların size, izin verdiğiniz ölçüde yaklaşabileceğini hatırlatın.







