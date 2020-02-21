MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri İlişkiler Haberleri Haftanın en ünlü anne babası sizce kim?
Geriİlişkiler Haftanın en ünlü anne babası sizce kim?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İlişkiler
Haber Giriş: 21.02.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

Haftanın en ünlü anne babası sizce kim?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haftanın en ünlü anne babası sizce kim?
Abone Olgoogle-news

Magazin dünyasında iki gün süren aşklar bir yana dursun, parmakla gösterilecek ünlü çiftler de var… Bu çiftler beraberliklerine çocuklarının da katılmasıyla adeta ‘mutlu aile tablosu’ sergiliyorlar. Peki, bu isimlerden sizin favoriniz hangisi?

Ceyda Düvenci – Bülent Şakrak

Bu ikilinin evlilikleri görenleri hayran bırakıyor, çocuklarıyla birlikte adeta örnek aile portresi çiziyorlar.

Bergüzar Korel - Halit Ergenç

2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti ikinci kez anne baba olmak için gün sayıyor. İkili yeniden erkek bebek sahibi olacak.

Beyza Şekerci – Engin Hepileri

Oyuncu çift mutlu evlilikleriyle imrendiriyor. Sosyal medya hesaplarından oğulları Can ile harika kareler paylaşıyorlar.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle