Eastpak Öğrencilerin Gözdesi Olacak

Gençlerin ve kendini genç hissedenlerin çantası Estpak, Back To School koleksiyonu ile öğrencilerin gözdesi olacak.

Kalite ve şıklığı bir arada sunan Avrupa'nın ider çanta markalarından Eastpak'in “Authentic Neon Western” ve “Authentic Skandy” koleksiyonu ile okulun en şık öğrencisi siz olun...

Ekose şıklığının çantalara yansıdığı “Authentic Neon Western” koleksiyonunda siyah, kırmızı,mor ve pembe renklerinin egemenliği göze çarpıyor. Nesilden nesile geçen ekose deseninin ince detaylarla işlendiği koleksiyonda sırt ve postacı çanta modellerinin yanı sıra kalemkutu ve organizer'lar da dikkat çekiyor.

Çiçek motiflerinin büyük bir incelikle çantalara yansıtıldığı “Authentic Skandy” koleksiyonu ise tam bir eğlence karnavalı... Düz renklerin üzerine işlenmiş rengarenk çiçekler özellikle kız çocukları için vazgeçilmez olmaya aday...