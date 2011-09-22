E-Okul Sistemi Nasıl İşliyor?

2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan e-Okul, bir yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Öğrencinin okul kaydının yapılmasıyla başlıyor ve mezuniyete kadar olan süreci içeriyor. Okula kayıt olduğunda verilen öğrenci numarası ile sisteme giriş yaparak istediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz. "e-Okul" hem veliler hem öğrenciler hem de öğretmenler için büyük kolaylıklar sağlıyor.

e-Okulun Kapsamı



Şu anda e-Okul modülüne tüm resmi ve özel ilköğretim okulları, anaokulları ve özel eğitim okulları giriş yapmakta.

e-Okulda Neler Var?

Şu an itibariyle öğrencinin okula kaydı, dosya bilgilerinin ve resminin sisteme işlenmesi, nakil alma ve nakil verme işlemleri, devamsızlık girişi ve devamsızlık takibi, okulun ders programının, okutulacak derslerin ve dersi okutacak öğretmenlerin bilgilerinin işlenmesi, sınav tarihleri ve gelişim raporu işlemleri e-okul sistemi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca sistem öğrenci velilerine de açık olup, bir öğrenci velisinin öğrenciye ait notları, gelişim raporları ve devamsızlık durumu internet üzerinden takip edilebiliyor. Orta ve uzun vadede ise öğrencilerin bedensel gelişim grafiklerinin sistemden alınabilmesi, aşı kartlarının sisteme işlenmesi gibi, bir ilköğretim okulunda öğrencilerle ilgili olarak yapılan tüm iş ve işlemleri yapabilmek için oldukça detaylı ekranlar eklenecek.

Kaynak: eokul.meb.gov.tr

