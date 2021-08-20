E. Coli (Koli basili) nedir, nasıl bulaşır? Koli basili belirtileri ve tedavisi

Bir tür bakteri çeşidi olan koli basili, bağırsak florasında yer alır ve ishal gibi belirtilerle diğer virüs türleriyle karıştırılabilir. Bu nedenle mutlaka aşağıda yer alan belirtileri dikkate almanız ve en yakın zamanda gerekli tetkikler ve koli basili tedavisi için doktorunuza başvurmanızı öneririz. Gelin, koli basili belirtileri, ve merak edilen her şeye birlikte bakalım.

E. Coli (Koli Basili) Nedir?

E. coli, pediyatrist ve bakteriyolog olan Theodor Escherich tarafından bebek dışkılarında keşfedilmiştir ve adını ondan alır; coli, "kalın bağırsaktan" anlamına gelir. Koli basili, genel olarak bakteri biyolojisinin anlaşılması amacıyla üzerinde sıkça çalışılmış bir model organizmadır. Canlılar arasında hakkında en fazla şey bilinen organizma olduğu söylenebilir.

İnsanın bir günde dışkı yoluyla vücudundan geçen E. coli bakteri sayısı 100 milyar ila 10 trilyon arasındadır. Başka hayvanlarda etkisiz olan bazı E. coli tipleri insana bulaştıklarında hastalığa neden olabilirler. Bunların en ünlüsü sayılan O157:H7 adlı serotip kanlı ishale ve ölüme yol açabilir.

E. Coli (Koli Basili) Nasıl Bulaşır?

E. coli, normal bağırsak florasına aittir, biyolojik sınıflandırmada da bağırsaklarda yaşayan bakterilerden oluşan enterik bakteriler ailesinde yer alır.

Koli basili, memeli hayvanların bağırsaklarında büyümeye adapte olmuş olduğu için en iyi vücut sıcaklığında çoğalır.

Bağırsak florasının normal bir üyesi olan E. coli ile konak organizma arasında uyumlu bir ilişki olduğundan bakteri normalde hastalık yapmaz. Ancak, ortama geçmesi halinde, ki bu aynı organizmada başka bir organ olabilir (idrar yolu enfeksiyonu ile mesaneye geçmek gibi) veya başka bir konak organizmanın bağırsağı olabilir.

E. coli bakterisi sığır ve koyun eti de dahil olmak üzere çeşitli etlerde bulunabilir. Bakteri, kesim sırasında hayvanların mide ve bağırsaklarından etlere bulaşabilir. Hayvan çiftliklerinden gelen mikroplu su, tarlalara erişirse mikrop, tarım ürünlerine de bulaşabilir. Yeşil yapraklı sebzeler özellikle E.coli riski taşır.

Bazı E. coli tipleri içinde bulundukları hayvan için zararsız olmalarına rağmen insana geçtiklerinde bazı hastalıklara neden olabilirler. Bu hastalıklar arasında başlıca ishalli hastalıklar olmakla beraber idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, peritonit, mastit gibi rahatsızlıklara yol açabilmektedirler.

E. coli bakterisi doğru bir şekilde arıtılmamış suların içilmesiyle kolayca bulaşabilir.

Bakteriyi taşıyan kişiyle temas: E. coli kişisel hijyenin ve ev hijyeninin yeterli olmadığı durumlarda, özellikle de tuvaletlerde kişiden kişiye geçebilir.

E. Coli (Koli Basili) Belirtileri Nelerdir?

E. coli bakterisi kişiyi oldukça rahatsız edebilecek belirtilere yol açabilir. Bu belirtilerin başlıcaları şu şekilde;

Kusma

Dışkıda kan

Mide krampları

İshal

İshal aynı zamanda E. coli bakterisinin bulaşmasının da bir yoludur, dolayısıyla tuvalet hijyeni bu bakteriye engel olmada çok önemlidir.

E. Coli ( Koli Basili) Tedavisi

Sık görülen bir bakteri problemi olmasına rağmen E. coli enfeksiyonunun günümüzde belirli bir tedavisi yoktur. E. coli tedavisinde, hastanın dinlenmesi, vücudun susuz kalmasını ve bitkin düşmesini önlemek için bol bol sıvı tüketmesi oldukça önemlidir. Ayrıca ishal ilacı alınması önerilmez. Aksi halde, vücudun toksinleri atmasını yavaşlar