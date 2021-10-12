Dysania (Kronik yorgunluk sendromu) nedir, nasıl tedavi edilir? İşte dysania belirtileri ve nedenleri

Uyandıktan sonra yaklaşık 1 ila 2 saat yataktan çıkamıyor, çıktığınızda da bir türlü günlük rutin işlere odaklanamıyorsanız belki de dysania sendromu ile karşı karşıyasınızdır. Kronik yorgunluk sendromu olan dysania yaşan kalitenizin düşmesine neden olur. Ve kesin bir teşhisi olmadığından uzmanlar bunu tıbbi bir durum olarak tanımlamıyorlar. Peki, dysania (Kronik yorgunluk sendromu) nedir, nasıl tedavi edilir? İşte detaylar…

Dysania (Kronik yorgunluk sendromu) nedir?

Her gün sabah kalkamadığınızda, hayatınızın her yönünü etkileyebilir. Aileniz, patronunuz, iş arkadaşlarınız ve arkadaşlarınız neden çalışamadığınızı anlamayabilir.

Eğer dysania’nız varsa, tembel olduğunuz anlamına gelmez. Aşırı yorgunluğunuz için suçlanacak temel sorunlarınız olabilir.

Dysania (Kronik yorgunluk sendromu) neden olur?

Disania birçok tıbbi durumun belirtisi olabilir. Bazı yaygın olanlar şunlardır:

Depresyon : Depresyon, üzüntü, enerji kaybı ve yorgunluğa neden olabilen bir duygu durum bozukluğudur .

Kronik yorgunluk sendromu (dysania) olan insanlar CFS kalanı ile daha iyi alamadım uzun süre son ve yorgunluk aşırı bölüm hissediyorum. Yataklarından bile çıkmayabilirler.

Fibromiyalji : Bu yaygın ağrıya , hafıza sorunlarına ve ruh hali değişikliklerine neden olur. Ayrıca kendinizi yorgun hissetmenize( dysania) neden olabilir.

Uyku apnesi : şey sizin kesildiğinde bu gerçekleşir nefes sen ise uyku . Düşük enerji ve gündüz uykululuğuna yol açabilir.

Anemi : Yeterince sağlıklı kırmızı kan hücreniz olmadığında , enerji seviyeniz düşebilir.

Tiroid bozuklukları : Tiroid beziniz olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, kendinizi halsiz hissedebilirsiniz.

Diyabet : Yüksek kan şekeri seviyeleri enerjinizi tüketebilir.

Huzursuz bacak sendromu : Bu bozukluk, dinlenirken bacaklarınızı hareket ettirmenize (dysania) neden olur.

Kalp hastalığı : Kalp problemleri daha yapabilir yorgun normalden daha.

Uyku bozuklukları : Uykusuzluk veya narkolepsi gibi belirli uyku koşulları sabahları uyanmayı zorlaştırabilir yani dysania sorunu yaşamanıza neden olur.

Bazen bu sorunları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, dizaniye yol açan yorgunluğa neden olabilir. Buna antidepresanlar dahildir.

Dysania (kronik yorgunluk sendromu) neye neden olur?

Uygun tedavi olmadan durumunuz daha da kötüleşebilir. Depresyonunuz varsa, bu tehlikeli olabilir çünkü tedavi edilmemiş bir akıl sağlığı bozukluğu kendinize zarar vermenizi daha olası hale getirebilir.

Düşük aktivite ve çok fazla uyku da sağlığınız için kötü olabilir. Çoğu yetişkin için önerilen uyku miktarı gecelik 6-8 saattir. 2014 yılında yapılan bir araştırma, günde 10 saatten fazla uyuyan kişilerin psikiyatrik hastalıklara ve daha yüksek vücut kitle indeksine (BMI) sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

European Heart Journal'da yayınlanan 2018 tarihli bir makalede , araştırmacılar önerilen miktardan daha fazla uyuma ile daha yüksek kalp hastalığı, felç ve ölüm riski arasında bir bağlantı buldular . Özellikle, günde 10 saatten fazla uyuyanlar %41 daha fazla risk taşıyordu.

Dysania kronik yorgunluk sendromu) nasıl tedavi edilir?

Disania bir hastalık değildir. Altta yatan bir durumun ciddi bir belirtisidir. Tedavi etmek için kök nedeni veya nedenleri bulmanız ve çözmeniz gerekir.

Yataktan kalkmakla ilgili ciddi, uzun vadeli sorunlarınız varsa, doktorunuza görünün.

Bunun dışında, dysania’yı tedavi etmek, uyanma ile ilgili sorunlarınızı çözmenize yardımcı olacak uzun bir yol kat edecektir. Sebep ne olursa olsun, iyi uyku alışkanlıkları edinmeye yardımcı olacaktır:

Bir program izleyin : Vücut saatinizi kontrol etmenize yardımcı olmak için her gün aynı saatte yatın ve uyanın.

Kafein, alkol ve nikotin'den kaçının : Bunlar uykunuzu bozabilir.

Uykuları sınırlayın : Gündüzleri uzun süreli uykular geceleri uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Bir kısa uykuya ihtiyacınız varsa, 30 dakikadan fazla dinlenmeyin ve günün geç saatlerinde ertelemeyin.

Egzersiz : Günlük fiziksel aktivite enerjiyi artırabilir ve ayrıca daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Ancak yatma saatine çok yakın bir zamanda aşırıya kaçmayın.

Odanızı uyku dostu yapın : Çok fazla ışık veya gürültü uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Uyumak için rahat bir yer yaratmak için gölgelik, kulak tıkacı veya beyaz gürültü makinesi kullanın. Ayrıca, yatak odanızın serin olduğundan emin olun. 60 ile 67 derece arası idealdir.

Ekranlardan uzak durun : Yatmadan önce tablet, telefon, televizyon, dizüstü bilgisayar ve diğer cihazları kullanmak vücudunuzun saatini bozabilir. Bu, uyumayı zorlaştırabilir. Cihazları yatmadan en az 30 dakika önce çıkarmaya çalışın.