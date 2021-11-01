Düz kirpikler doğal yolla nasıl kıvrılır? Doğal yollarla kirpik bakımı nasıl yapılır?

Kirpik bakımı özen isteyen bakım türlerinden bir tanesi olmaktadır. Kirpiklerin bakımının gerçekleştirilebilmesi için çeşitli yöntemler mevcut halde bulunmaktadır. Bu yöntemler ile birlikte kirpikler zamanla çok daha sık ve dolgun gözükmektedir.



Tatlı Kaşığı İle Kirpik Nasıl Kıvrılır?

Kaşık, bir müddet sıcak su dolu olan bir kabın içerisinde tutulur. Metal kaşık ısındığı vakit kolay bir şekilde kirpiklerin kıvrılmasına yardım edecektir. Kaşık kurulanarak kullanıma hazır şekle getirilir.

Kaşık göz kapağına yerleştirilir. Üst kirpik hattı ile birlikte kaşığın kenarı aynı hizaya getirilir.

30 saniye süresince kaşık ile kirpikler kıvırılır. Kirpiklerin çok daha belirgin biçimde kıvrılması isteniyorsa, yeniden kaşığın ısıtılıp, aynı işlemin tekrarlanması gerekmektedir.

Kirpiklere rimel uygulanır. Gözlerin çok daha belirgin olması ve kirpikteki kıvrık görüntünün daha uzun zaman kalmasını sağlamak mümkündür.

Kirpiklere rimel uygulanmasından sonra kirpikler henüz ıslakken kirpik tarağı aracılığı ile kirpikler taranır. Ancak çok fazla taranmamalıdır yoksa kıvrımı kaybedilebilir.

Sıcak Parmaklar İle Kirpik Nasıl Kıvrılır?



Parmaklar birbirine sürtülür ve biraz ısıtılır. Parmakların ısıtılması için saç kurutma makinesi de kullanılabilir. İşaret parmağı ile en az otuz saniye boyunca kirpikler kıvrık bir şekilde tutulur. Alt ve üst kirpiklere de uygulanarak diğer göze geçilir. Kirpiklere rimel sürülerek kıvırma işlemi tamamlanır.



Kulak Çubuğu İle Kirpik Nasıl Kıvrılır?



Normalde yapıldığı gibi kirpiklere maskara uygulanır. Tercihe bağlı şekilde, rimel bir ya da iki kat kullanılabilir. Kirpik kuruyana kadar beklenilmez; kirpik kıvırma tekniğini uygulayabilmek için kirpiklerin rimel nedeni ile ıslak olması gerekmektedir. Kirpiklerin yukarı itilmesi için pamuklu olan çubuğun plastik bölümü kullanılır. Kirpik çizgisi süresince pamuklu olan çubuk yatay tutulur ve kirpikler kıvırılır. Kürdan ya da tırnak törpüsü gibi ince ve uzun aletler de pamuklu olan çubuğun görevini görüp, kirpiklerin kıvrılmasına yardım edebilir.



Yeşil Çay İle Göz Bakımı Nasıl Yapılır?



Gün içerisinde bitki çayı olarak tüketilen yeşil çay, kirpik bakımında kullanılabilmektedir. Makyaj temizlenirken gözlerdeki bütün kalıntılar bu şekilde giderilmektedir. Bununla birlikte yeşil çayın yenileyici etkisiyle göz çevresinin daha genç görünmesini de sağlamak mümkündür. Yapılması gerekli olan çok ılık su ile hazırlanan yeşil çay ile bir pamuk yardımıyla gözlerin temizlenmesidir. Bu şekilde kirpiklerin dökülmesi de önlemiş olmaktadır. Öte yandan yeşil çay kirpikleri çok daha parlak gösterecektir.