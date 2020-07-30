Duyusal oyun: Sayı avı

2-6 yaş arası çocuklar sayıları ve geometrik şekilleri ilgi çekici bulur. Sayıları öğrendiklerinde etraflarındaki her şeyi saymaya başlarlar. Genellikle 3 yaş itibariyle matematik öğrenimi başlamıştır diyebiliriz. 2,5 -3 yaş arasında 1-3 arasındaki sayıları; 3’ten itibaren de diğer sayıları çocuğunuza anlamıyla öğretmeniz mümkündür.

“Duyusal etkinlikler ile sayı çalışması çocuklara eğlenerek öğrenme metoduyla verilebilir” Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, çocukların sayıları kolayca öğrenmesi için bir etkinlik hazırladı.

Malzemeler

Pirinç

Makarna

Sayılar

Fırça

Boya

Kap

Yapılışı

Makarna ve pirinçler istenen renge boyanır.

Öğretilmek istenen sayılardan ikişer adet hazırlanır.

Sayıların birer tanesi kaba yapıştırılır.

Sayıların üzeri pirinç ve makarnalar ile örtülür.

Oyun çocuğun önüne konur ve kuralları anlatılır.

Fırça ile sayılar bulunmaya çalışılır.

Bulunan sayıların üzerine uygun sayı yerleştirilir.

Kazanımlar

Sayıları öğrenir.

Eğlenerek öğrenir.

Renkleri tekrar eder.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklenir.

Not: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.