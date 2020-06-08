MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriOyun Ve Aktiviteler Duyusal oyun: Hayvanların büyülü dünyası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 08.06.2020 - 14:21,Son Güncelleme:

Duyusal oyun: Hayvanların büyülü dünyası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duyusal oyun: Hayvanların büyülü dünyası
Abone Olgoogle-news

Bugünkü etkinliğimiz çok eğlenceli bir duyusal oyun… Bu aktivite deniz canlılarının kolayca öğrenilmesini amaçlıyor. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, etkinlik hakkında tüm detayları paylaşıyor…

Duyusal keşif; çocuğun dünyayı bir bakıma inceleme, keşfetme, kategorize etme ve anlamlandırma yöntemidir. Farklı tür dokular, zevkler ve nesneler ile oynamak çocuğunuzun dünya hakkında yeni konuşma yolları geliştirmesine yardımcı olur.

Malzemeler

3 bardak nişasta

3 bardak su

Mavi gıda veya parmak boyası

Boyanmış pirinçler ya da bulgur

İsteğe bağlı tıraş köpüğü

Duyusal oyun: Hayvanların büyülü dünyası

Hazırlanışı

3 bardak su ve 3 bardak nişastayı pişiriyoruz.

Pişen karışıma mavi boyayı katıp karıştırıyoruz.

Kullanacağınız kabın yarısına gelecek kadar karışımı döküp yayıyoruz.

Kalan kısma pirinç ya da bulguları koyuyoruz.

Mavi kısma dalga efekti vermek için tıraş köpüğü sıkıyoruz.

Deniz ve kara canlılarını üzerine yerleştiriyoruz.

Oyunumuz hazır, iyi eğlenceler…

Öneri: Çocuğunuzla oyun esnasında hayvanların isimleri ve çıkardıkları sesler üzerine sohbet edebilirsiniz. 

Kazanım: Hayvanların öğrenilmesini kolaylaştırır. Çocuğun eğlenceli vakit geçirmesini sağlar. Etkinlik sırasında sohbet etme fırsatı yaratarak dil gelişimine destek olur. Çocuk farklı dokulara dokunur ve keşfeder.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

Keçeden el yapımı parmak kuklalar
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle