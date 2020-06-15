Duyusal gelişim oyunu: Ay kumunda kemik avı

Duyusal oyunlar çocukların bütün duyularını harekete geçiren ve böylelikle çocukları keşfetmeye cesaretlendiren oyunlardır. Aktif bir şekilde duyusal aktiviteler ile meşgul olan çocukların bilişsel gelişimi, dil gelişimi, kaba ve ince motor gelişimi, sosyal becerileri ve problem çözme becerileri olumlu olarak etkilenir. Ayrıca duyusal oyunların çocukların hafızalarını da güçlendirdiği görülmüştür. Duyusal oyunlar kaygılı ve stresli çocukları sakinleştirmenin bir yolu olarak da düşünülür. Tüm duyulara hitap eden öğrenmelerin daha kalıcı olduğu gözlenmiştir.

Bu faydalarını öğrendikten sonra hadi duyusal oyun oynamaya!

Ay kumu tarifi

Malzemeler

Hava ile kuruyan seramik hamuru

2 su bardağı irmik

4.5 su bardağı un

1 su bardağı sıvıyağ

Renklendirmesi için kakao

Yapılışı

Daha önceden hava ile kuruyan seramik hamuruna kemik şekli verilir.

Seramik hamuru temin edemeyenler kalın mukavvadan kalıp yapabilir.

Seramik hamuru bir gün kurumak üzere bekletilir.

Kuruyan seramik hamurları hazırlanan ay kumu içerisine saklanır.

Hayali kazı çalışması yaparak çocuklardan kemikleri bulmasını istenir.

Kazanımlar

Çocuğunuzun el kaslarının ve parmak kontrolünün gelişimini sağlar.

El-göz koordinasyonunun gelişimini sağlar.

Çocuğun kumun farklı fiziksel özelliklerini keşfetmesini sağlar.

Matematiksel düşünme yetisi gelişir.

Çocuk neden sonuç ilişkisini gözlemler.

Kumda oynamanın faydaları: Kumda oynarken neler yaptığını ona aktarın. Böylece çocuğunuz yaptığı işlemlerin adını duyma ve öğrenme fırsatı yakalayabilir, kelime haznesini geliştirir. Çocuğunuza oyun sırasında açık uçlu sorular sorun. Örneğin “Şu anda ne yaptığını bana anlatır mısın” gibi... Böylece onu yaptığı işi düşünmeye, eylemini ifade etmeye yönlendirmiş ve çocuğunuzun dil gelişimini desteklemiş olursunuz.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.