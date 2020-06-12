Duyusal etkinlik: Kar yapımı
Yaz mevsimine girmişken kış mevsimini yaşamaya ne dersiniz? Tamamen anne yapımı ve evde rahatlıkla ulaşacağınız malzemeler ile kar etkinliğini yaparken çocuklarınıza çok farklı bir deneyim yaşatabilirsiniz. Etkinlik detaylarını ve bu duyusal oyunun faydalarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel anlatıyor.
Malzemeler
Köpük bardak
Küp şeker
Yapıştırıcı
1 çay bardağı nişasta
1 çay bardağı karbonat
Tıraş köpüğü
Yapılışı
Köpük bardağa ön kısmı iglonun ağzı olacak şekilde küçük bir delik açılır.
Yapıştırıcı yardımı ile küp şekerler bardağa iglo izlenimi verecek şekilde yapıştırılır.
1 çay bardağı nişasta ve 1 çay bardağı karbonat bir kaba konur.
Karışımın üzerine kurulan kıvam alana kadar tıraş köpüğü sıkılır.
Kutuplarda yaşayan hayvanlar üzerine yerleştirilir.
Ve eğlence başlar.
Kazanım
Duyusal keşif; çocuğun dünyayı bir bakıma inceleme, keşfetme, kategorize etme ve anlamlandırma yöntemidir ve onlara duyusal oyun için fırsatlar yaratmakta fayda sağlar. Farklı tür dokular, zevkler ve nesnelerle oynamak, çocuğunuzun dünya hakkında yeni konuşma yolları geliştirmesine yardımcı olur. Duyusal oyun genellikle sıkma, dökme ve bağlama hareketlerini ve becerilerini kullanarak ve keşfederek ince motor becerileri kullanmayı, geliştirmeyi içerir. Bu tür duyusal oyunlar çocuklar için sakinleştiricidir çünkü rahatsızlıklarını, huzursuzluklarını veya başka tür bir yıpratıcı durum olup olmadığını, kendi iç rahatsızlıklarını düzenlemelerine yardımcı olur.
Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.
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