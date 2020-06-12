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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 12.06.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Duyusal etkinlik: Kar yapımı

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Duyusal etkinlik: Kar yapımı
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Yaz mevsimine girmişken kış mevsimini yaşamaya ne dersiniz? Tamamen anne yapımı ve evde rahatlıkla ulaşacağınız malzemeler ile kar etkinliğini yaparken çocuklarınıza çok farklı bir deneyim yaşatabilirsiniz. Etkinlik detaylarını ve bu duyusal oyunun faydalarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel anlatıyor.

Malzemeler

Köpük bardak

Küp şeker

Yapıştırıcı

1 çay bardağı nişasta

1 çay bardağı karbonat

Tıraş köpüğü

Duyusal etkinlik: Kar yapımı

Yapılışı

Köpük bardağa ön kısmı iglonun ağzı olacak şekilde küçük bir delik açılır.

Yapıştırıcı yardımı ile küp şekerler bardağa iglo izlenimi verecek şekilde yapıştırılır.

1 çay bardağı nişasta ve 1 çay bardağı karbonat bir kaba konur.

Karışımın üzerine kurulan kıvam alana kadar tıraş köpüğü sıkılır.

Kutuplarda yaşayan hayvanlar üzerine yerleştirilir.

Ve eğlence başlar.

Duyusal etkinlik: Kar yapımı

Kazanım

Duyusal keşif; çocuğun dünyayı bir bakıma inceleme, keşfetme, kategorize etme ve anlamlandırma yöntemidir ve onlara duyusal oyun için fırsatlar yaratmakta fayda sağlar. Farklı tür dokular, zevkler ve nesnelerle oynamak, çocuğunuzun dünya hakkında yeni konuşma yolları geliştirmesine yardımcı olur. Duyusal oyun genellikle sıkma, dökme ve bağlama hareketlerini ve becerilerini kullanarak ve keşfederek ince motor becerileri kullanmayı, geliştirmeyi içerir. Bu tür duyusal oyunlar çocuklar için sakinleştiricidir çünkü rahatsızlıklarını, huzursuzluklarını veya başka tür bir yıpratıcı durum olup olmadığını, kendi iç rahatsızlıklarını düzenlemelerine yardımcı olur.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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