Duygusal yeme davranışı nasıl önlenebilir?

Duygusal yeme davranışı; bireyin aç değilken olumsuz duygular ile baş etme stratejisi olarak yemek yemesidir. Yani, kişiler olumsuz duygularını kontrol altında tutmak için bu süreçte aç olmadığı zamanlarda bile sürekli kendilerini buzdolabının önünde bulmaktadır. Özellikle de kendilerini güvende hissetmek ve mutlu olmak için yemek yerler. Viral salgından dolayı insanlar eve kapandıktan sonra normalde tükettiklerinden daha fazla gıda tüketip bu durum ile başa çıkamadıklarını dile getirdiler.



Peki ne yapılmalı?

Öncelikle kişiler gerçek açlık ve duygusal açlık arasındaki farkı bilmeliler. Duygusal açlık bir anda belirir ve kişiler belli yiyecekleri (şekerli gıdalar gibi) yemek isterler fakat fiziksel açlık daha yavaş ilerler ve yiyecek ayırt etmeksizin aç olduğunuz için yemek istersiniz. Kısaca bu konuda kişinin farkındalığı olmalıdır.

Dahası, bireyler duygusal yeme davranışı ile mücadele etmek için hatırlatıcı notlar hazırlayıp üzerine ‘’Şu anda gerçekten aç mısın?’’ sorusunu yazabilir ve bunu buzdolabının üzerine yapıştırabilir. Notu görmek kişilerde farkındalık oluşturabilir.

Ayrıca, duygusal yeme atağında kişi yemek yedikten sonra pişmanlık duyar. Duygusal yeme davranışını önlemek için gerekli olan yollardan biri de yemek yeme isteği geldiğinde yaşayacağınız pişmanlığı önceden hayal etmek olabilir. Unutmayın; kötü hissettiğinizde yemek yemek size kısa vadede mutluluk verse de uzun vadede aşırı kilo alımına neden olabilir. Bu durumla tek başınıza baş edemiyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almayı unutmayın.