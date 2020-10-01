Duygusal yeme davranışı ile baş etmenin ipuçları
Bazı kişiler yalnız kaldığında, canı sıkıldığında, sinirlendiğinde veya korktuğunda yemeye yönelir. Ancak duygusal yeme alışkanlığı ciddi bir duruma dönüşebilir ve önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, fazla yemek ve sağlıksız bir şekilde kilo almak stresi de beraberinde getirebilir.
Bu öneriler duygusal yeme alışkanlığıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.
- Yediğiniz her şeyi yazın
Bazen gün boyu ve bir öğünde ne kadar yediğinizi fark etmezsiniz. Özellikle zor bir dönem geçiriyorsanız, daha fazla yemeye yönelebilirsiniz. Bunun için bir yemek günlüğü tutmaya çalışın ve neyi, ne kadar tükettiğinizi not edin. Ayrıca, hangi duyguların yeme davranışını tetiklediğini takip edebilmek için de her yiyeceğin yanına o duyguyu da yazabilirsiniz.
- Öğün atlamayın
Öğün atlamak, bir süre sonra daha fazla yemenize neden olabilir. Bir öğünü atladığınızda, kan şekeri seviyeniz düşebilir. Bu durum, daha sonra fazla yemenize yol açar.
- Stresi azaltmak için yemek yerine farklı yollar deneyin
Televizyon karşısında abur cubur tüketmek rahatlatıcı gelebilir. Ancak, bu hareket stresle baş etmenin sağlıklı bir yolu değildir. Bunun yerine yürüyüşe çıkmak, kitap okumak, sevilen müzikleri dinlemek ya da eski bir arkadaşla görüşmek daha iyi bir alternatif olabilir.
- Diğer sağlık sorunları için bir uzmanla görüşün
Bazen duygusal yeme davranışı, bilinmeyen başka bir neden tarafından tetiklenebilir. Örneğin, depresyon bu davranışa sebep olabilir. Depresyonla başa çıkıldığı zaman bu alışkanlık da sona erer. Bu nedenle altta yatan nedeni aramakta fayda var.
- Gerçek açlık ile duygusal yeme arasındaki farkı öğrenin
Duygusal açlık aniden ortaya çıkar ve o an giderilmesi gereken bir açlık türüdür. Fiziksel açlık ise yavaş yavaş olur ve yemeden önce beklenebilir. Ayrıca, sonunda tok hissederek yemek bırakılır. Duygusal açlık da ise o duygu açlığın azalmasını engelleyebilir. Daha sonra o duygu ortadan kaybolduğunda veya azaldığında yemek bırakılır.
- Sağlıklı atıştırmalıklar tüketin
Daha az mutlu hissetmek dolapları karıştırıp yiyecek bir şeyler aramaya yöneltebilir. Bu dönemlerde abur cubur tüketmek yerine taze veya kuru meyve, fındık veya kalorisi düşük atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz.
- Yemek takvimi hazırlayın
Ne pişirmeniz gerektiğini önceden belirlemek işinizi kolaylaştıracaktır. Haftalık bir yemek programı oluşturmayı deneyin ve onu takip etmek stresten kaynaklanan duygusal yemeyi azaltmanıza yardımcı olacaktır.
Bu öneriler dışında, durumunuzla ilgili yakın bir arkadaşınız veya ailenizle konuşmak da yardımcı olabilir.
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