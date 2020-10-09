Duvar temizliği nasıl yapılır? İşte pratik fikirler

Duvarlar odanın aydınlığını etkiler. Bu nedenle temizliği de oldukça önemli. Uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemle duvarlarınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Gelin bu yöntemlere beraber bakalım...

- Duvarınızda lekeler mevcutsa sabunlu su ile temizleyebilirsiniz. Bunun için temiz bir bezi sabunlu suda ıslatın ve yumuşak bir şekilde lekeli alanı ovalayın.

- Diğer bir yöntem de; bir miktar tıraş kremini lekenin üzerine püskürtün ve kullanılmayan bir diş fırçası yardımıyla duvara zarar vermeyecek şekilde fırçalayın.

- Duvardaki kalem lekelerini az miktarda bebek yağı ile yumuşatın ve ardından nemli bir bezle güzelce silin.

- Ayrıca sirkeli karışımda duvar temizliğinde yardımcınız olabilir. Bunun için; 2 su bardağı su, 1 su bardağı beyaz sirke ve yarım çay bardağı limon suyunu bir kovada karıştırın. Temiz bir bezi bu karışımda ıslatarak duvarlarınızı nazikçe silebilirsiniz.

- Temizlenebilir duvar kağıtlarınız varsa bir kovaya ılık su ve deterjan ekleyin. Daha sonra yumuşak bir bezi suda ıslatın ve iyice sıkın. Ardından duvar kağıdını yumuşak bir şekilde temizleyin ve güzelce kurulayın.