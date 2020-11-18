Duru isminin anlamı nedir? Duru ne demek

Kız bebeklere konulan Duru isminin anlamı, temiz, pak, açık, berrak ve aydınlık olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre de üç farklı anlam ifade etmektedir. Birinci anlamı, bulanıklığı olmayan, berrak ve temiz olarak açıklanmaktadır. İkinci anlamı, pürüzsüz bir ten olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü anlam olarak, arınmış, karışık olmayan dil ve üslup olarak açıklanmaktadır. Duru isim olarak özellikle, temiz ve berrak anlamları ile kullanılmaktadır.

Duru Ne Demek?

Duru sözlük anlamı olarak, saf, berrak, temiz, bulutsuz gökyüzü, bulanık olmayan, pürüzsüz ten, karışık olmayan dil anlamlarına gelmektedir. İsim anlamı ile duru, temiz olan, berrak, saf anlamlarında kullanılmaktadır.

Duru İsminin Anlamı Nedir?

Aceleci olmayan özelliği ile işlerini yavaş yavaş emin olarak yapmaktadır. Karasız kişiliği ile tereddüt yaşamının bir parçası haline gelmektedir. Hırslı ve güçlü yapısı ile güçlüklere karşı savaşarak başarıyı elde etmektedir. Güçlü yapısı çevresi tarafından da kolayca fark edilmektedir. Sakin ve durağan yapısı ile birlikte bu güçlü hırslı hali, emin adımlarla hareket etmesi kişiliğinde etkili olmaktadır. Bu özelikleri ise kararlı bir imaj oluşturmasında son derece etkili olmaktadır.