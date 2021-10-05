Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri her yıl 24 Kasım’da büyük bir saygıyla kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Ancak dünyada Öğretmenler Günü farklı bir tarihte kutlanıyor. Peki, Dünya Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihte? İşte Dünya Öğretmenler Günü mesajları…

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Öğretmenler Günü, UNESCO tarafından belirlenen 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. 1994'ten beri her yıl 5 Ekim'de UNESCO ,Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin 1966 ILO / UNESCO Tavsiyesi ve 1997 Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararının imzalanmasının yıldönümünü kutlamak için Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Dünya Öğretmenler Günü, başarıları değerlendirmek, öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar ve küresel eğitim hedeflerine ulaşmada öğretmenlerin rolü hakkında farkındalık yaratmak için her yıl kutlanmaktadır.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Dünyamızın fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim...

Siz öğretmenler "sevgi elçileri"siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik, ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.