Düğün gününüze vücudunuzu içten ve dıştan hazırlamanın 5 yolu

Düğün telaşı içerisinde, gelin ve damat adaylarının en önemli problemi tören sırasında ve bu anı ölümsüzleştirmek için çekilen fotoğraflarda kusursuz görünmek oluyor. Saflığın ve masumiyetin timsali beyaz gelinlik ve karizmatik damatlık içerisinde kusursuz görünmenin ilk koşulu sağlıklı ve gergin bir cilt ile mümkün. Ataönder, kusursuz görünüme ulaşmak için düğün öncesinde yapılacak en kısa sürede en iyi sonuç veren 5 uygulamayı ve uygulamalarla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.



Uygulamalar düğünden en geç iki veya üç hafta önce yapılmalı



Hayran bıraktıran bir güzelliğe sahip olmanın ve fotoğraflarda en anlamlı ifadeyi yakalamanın yoğun makyajla değil, doğal, kusursuz görüntü veren bir cilt ile mümkün olabilir. Gelin adayları düğün tarihlerinden bir-iki ay önce bir uzmana danışmalı ve cilt sorunlarına göre gereken tedaviyi uygulamaya başlamalılar. Genel olarak uygulamalar acısız olsa da kısa süreli kızarıklık ve çok hafif şişlikler meydana gelebilmekte. Bu görüntünün yok olması ve yapılan tedavinin tam olarak etkisini göstermesi için düğünden bir iki hafta önce işlemleri gerçekleştirmek gerekir. Böylece yalnızca kendi düğününde hayran bırakan değil, sonrasında da kendisinden sözü edilen bir gelin – damat çifti olabilirler.



1- Genç ve gergin bir cilt için botoks – dolgu uygulaması:



Botoks, istenmeyen mimiklerin engellenmesinde ve mimikler ya da yaş almayla oluşmaya başlayan çizgilerin oluşmaması, artmaması için yapılıyor. Dolgu ise dudakların daha dolgun görünmesi ya da yanak ve yüzün ihtiyaç duyulan bölgelerinde dolgunluk vermesi amacıyla uygulanabiliyor. Botoks ve dolgu uygulamalarının da düğünden en az bir-iki ay öncesinden yapılması gerekli. İstenilen sonuca ulaşabilmek için bu uygulamaları yaptırmayı düşünen gelin ve damat adayları düğün tarihinden bir-iki ay öncesini tercih etmeliler.



2- Fotoğraflarda altın oranlı yüz-kemik hattı için ameliyatsız burun estetiği:



Düğün öncesinde özellikle fotoğraflarda daha bütünsel bir güzel bir görünüme sahip olmak için ameliyatsız burun estetiğine başvuran gelin ve damat adayı sayısının oldukça fazla. Burun bölgesinin orantısı özellikle fotoğraflarda güzel çıkmak için önemli. Gelin ve damat adayları ameliyat istemedikleri zaman bu uygulamayı tercih edebiliyorlar. Uygulama sonrasında; kısa sürede geçen lokal şişlik, morluk görülebilir. Bu metodun en iyi yanlarından biri de önden deneme şansı buluyor olmamızdır. Beğenilmediği takdirde bu dolgu maddesini 2 - 3 gün içinde eritebilen güvenli maddeler de mevcuttur. Ancak şimdiye kadar burnundan memnun olmayan ve dolguyu eritmek isteyen hastamız olmamıştır.



3-ışıltılı bir gözaltı için gözaltı ışıltı dolgusu:



Işıltı dolgusu, mezoterapi ve dolgu tekniklerini birleştiren bir konsept. Yaklaşık bir yıl boyunca etkisini sürdüren ışıltı dolgusu uygulamasında ağrı oluşmuyor, morluk ve şişlik şikayetleri ise çok düşük seviyede yaşanıyor. Uygulamada cildin ışığı yansıtma kapasitesinin artırılarak yeniden kazandırılabiliyor. Bu yöntemde özellikle gözaltı ile yanak arasında bulunan morluklar, çöküklükler, oluklar ve göz torbalarının alt kısmı rahat bir şekilde tedavi edilebiliyor. Protein, vitamin, antioksidan ve mineraller ile göz altı morlukları da belirgin oranda yok oluyor.



4-Lekesiz - kusursuz bir cilt için altın iğne tedavisi:



Altın iğne tedavisinde ucunda cildin 0,5 ila 3,5 milimetre kadar altına girebilen çok küçük iğneler bulunan bir araç kullanılıyor. Cilt yüzerinde herhangi bir hasar oluşturmayan sistemde, kolajenin üretildiği bölgeye ulaşılıyor. Cilde elastikiyet özelliğini sağlayan kolajen dokusunun üretimi tahrik ediliyor. İğnelerle açılan milimetrik deliklerden büyüme ve iyileştirme faktörleri, vitaminler içeren özel serumlar enjekte ediliyor. İğnelerin oluşturduğu mikro hasar, radyofrekans enerjisinin oluşturduğu yüksek ısı ve özel serumlar ciltte doğal bir iyileşme ve yenileme sürecini başlatıyor. Böylece ince çizgiler, kırışıklıklar, cilt- yüzey düzensizlikleri, ameliyat sonrası izler, akne izleri, yaşlılık lekeleri, güneş lekeleri, çiller, sarkmalar ve cilt çatlaklarını toparlamak mümkün oluyor.



5- Düğün telaşı ve stresine karşı ozon terapisi, glutatyon ve C vitamini desteği:



Düğün öncesi, sırası ve sonrasında çiftlerin çok yoğun bir telaş içerisine girdiklerine ve bu telaş nedeniyle yoğun stres ve baskı altında kalabiliyor. Çiftlerin en özel günlerinde sadece dış görünüşlerine değil sağlıklarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Ozon terapisi, glutatyon ve C vitamini desteği ile çiftler bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı dayanıklılığı artırabilir, yoğun strese bağlı oluşan depresyonun hafifletilmesine destek olabilirler.