DSG şanzıman nedir, nasıl çalışır ve kullanılır? DSG şanzıman hangi araçlarda var ve ömrü ne kadar

DSG şanzıman aynı zamanda çift kavramalı şanzımanlar olarak da ifade edilmektedir. Sağladığı özellikler ve aynı zamanda farklı çalışma prensibi üzerinden öne çıkar. Günümüzde belli başlı araçlarda kullanılan bu sistem, uzun ömürlü bir yapıya sahip önemli yapılar içerisinde gelmektedir.

DSG Şanzıman Nedir?

Genel ifade üzerinden DSG şanzımanı çift kavramalı şanzıman şeklinde öne çıkıyor. Diğer tanıma üzerine otomatik şanzıman olarak da anlatmak mümkün. Tek ve çift dişli takımları için ayrı kavrama özelliğini kullanan şanzıman olarak da bilinmektedir. Temelde bir yuva içerisinde yer alan ve sadece bir ünite olarak çalışan kavramaları eşliğinde iki farklı manuel şanzıman biçiminde anlatılabilir. Günümüzde belli başlı bazı araçlar üzerinde kullanılır ve özellikleri bakımından önemli bir yere sahiptir.

DSG Şanzıman Nasıl Çalışır ve Kullanılır?

DSG şanzıman bir tür otomatik şanzımandır. İç yapısı ve mekanik özellikleri ile beraber gösterdiği yapı kapsamında çift kavramalı şanzıman olarak bilinir. Vitesleri diğer dişli şanzımanlardan çok daha hızlı bir şekilde değişen otomatik bir şanzımandır. Böylece seri bir kabiliyet sağlar ve bu sebepten dolayı yaygın şekilde ilgi gören şanzıman türleri içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda diğer düz ve otomatik sistemlerine göre çok daha yüksek performans sağladığını da anlatmak mümkün. Bir yuva içerisinde bulunan tek bir ünite üzerinden farklı manuel şanzımanların bütün olarak çalışma prensibi eşliğinde ele alınır. Bu doğrultuda ortaya güçlü bir otomatik şanzıman çıkarır ve bu etkiyi diğer otomatik viteslere göre daha yüksek performans altında sunar.

DSG Şanzıman Hangi Araçlarda Var?

Dsg şanzıman sistemini geliştiren ve ilk kullanan araç markası Volkswagen olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda çift kavramalı sistem olarak da ifade edilmesi ile beraber, marka bu adı DSG şanzıman olarak sunuyor. Tabii bu konuda benzer teknolojiler de yine birçok farklı marka araçlarda yer almaktadır. Bunlar içerisinde Audi, Mitsubishi, Nisan, Porsche ve BMW gibi araçlarda da ön plana çıkıyor. Tabii ilk olarak hangi araç kullanıldığı merak edilirse Volkswagen marka araçlarda öne çıktığını söylemek mümkün. Her geçen zamanda farklı marka ve modeller üzerinden araçlara yayılım göstermeye devam eden önemli otomatik sistemler içerisinde yer almaktadır.

DSG Şanzıman Ömrü Ne Kadar?

En merak edilen konular içerisinde DSG şanzıman türünün ömrünün ne kadar olduğu geliyor. Özellikle daha yumuşak ve aynı zamanda daha verimli bir yapısı olduğundan dolayı, günümüze DSG şanzıman önemli bir yere sahip hale geldi. Tabii elbette sağladı performans diğer otomatik viteste de göre çok daha güçlü bir etki yaratıyor. Bu doğrultuda DSG şanzıman türünün ömrüne bakıldığı vakit, ortalama bir araç içerisinde 160.000 kilometre kadar devam edebilmektedir. Bu da oldukça yüksek ve güçlü bir ömür miktar olarak öne çıkıyor. Tabii yapılacak olan periyodik bakım ile beraber bu ömrü çok daha uzun bir noktaya çıkarmak da mümkün.

DSG Şanzıman Özellikleri

Belli başlı bazı özellikleri ile beraber DSG şanzıman günümüzde birçok farklı marka üzerinden araçlarda kullanılmaktadır.

- Araca daha hızlı vites geçiş imkanı sunar.

- Vites geçişlerinde güç kaybı yaşanmaz.

- Manuel vitese göre daha konforlu bir yapı sağlar.

- Otomatik şanzımanı daha fazla enerji harcaması ile beraber DGS sistemi bloke eder.