Dr. Nedim Uzun: Ortopedik şikayetlerde artış var



Hekim Hakları Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Nedim Uzun’ın açıklaması şöyle:

“Son haftalarda acil servise boyun sırt ağrısı şikayeti ile başvurular arttı. Bu şikayetlerin Korona sürecinde evden çalışan veya normalden daha az hareket etmek durumunda kalan, özellikle telefon ve bilgisayar başında aynı pozisyonda kalmaya ve sosyal izolasyonun psikolojik yan etkilerine bağlı olduğunu düşünüyoruz.

İlaçtan ziyade düzenli spor dengeli beslenme ve sosyalleşme ile bu şikayetlerin büyük oranda düzelebileceğini belirmek istiyorum. Acil servis yoğunluğunu artıran bu hastalarımızın fizik tedavi ve ortopedi polikliniğine başvurmasının daha isabetli olacağını belirtmek isterim. Sağlık Bakanlığımız İstanbul’da mesai sonrası poliklinikleri var bu imkandan faydalanılabilir vatandaşlarımız.”