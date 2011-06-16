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Doyasıya Eğlence!

Hürriyet Haber
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Akıllıbalık Spor Okulu, birbirinden eğlenceli aktiviteler sunuyor.

Yeşil bir doğanın ortasında ve temiz bir havada doyasıya eğlenmek, spor yapmak istiyorsanız Lifeport Otel’deki Akıllıbalık Spor Okulu’na katılmalısınız. Hem çocukları hem de aileleri doyasıya eğleneceği bir tatil bekliyor.

Akıllıbalık Spor Okulu, özellikle 6-14 yaş arası çocuklarınıza değişik alternatifler sunuyor. 20 Haziran tarihinde başlayacak olan yaz okulu, tam gün 09.00–17.00 ve yarım gün 09.00–12.00 olmak üzere iki ayrı planda faaliyet gösteriyor.

Çocuklar için yaz okulunda yüzme, basketbol, tenis, bowling, bisiklet eğitimi ve kamp eğitimi gibi aktiviteler mevcut. Bunların yanı sıra branş öğretmenler eşliğinde ebru, kil çalışması, t-shirt boyama, drama gibi görsel sanat faaliyetlerine de katılabilirsiniz.

Akıllıbalık Spor Okulu’nda veliler de düşünülmüş. Onlar da yüzme havuzundan, tenis kortlarından, tesisin diğer hizmetlerinden, özel yüzme ve tenis derslerinden faydalanabilirler.

Yer: Lifeport Otel

Adres: Çiçeklidere Mevkii, Balçik Köyü / Gebze

Telefon: 0 262 751 36 20

www.lifeport.com.tr

Etiketler: yaz okulu

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