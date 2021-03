Down sendromu nedir? İşte down sendromu belirtileri

İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirlerine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur. Bu genler ve kromozomlar hem fizyolojik hem de kişilik yapımızın ana unsurlarıdır. Dolayısıyla bir çocuğun fazladan sahip olduğu bir kromozom bile onun hayatını etkiler. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendrom'lu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47’dir.

Down sendromu belirtileri

Down sendromu tanısı en kolay engel gruplarından biridir. Fiziksel özellikleri belirgin farklılıklar gösterir. Çekik göz, kısa parmaklar, ağız yapısına görece daha büyük dil, düz ense en sık karşılaşılan fiziksel özelliklerdir. Bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebilir.

Down sendromu neden olur?

Down sendromunun nedenleri hakkında kesinleşmiş bir kanıt bulunmamakla birlikte anne yaşının ilerlemesi ile doğru orantılı olarak down sendromlu doğum sayısında da artış görülmektedir. Down sendromu gebelik döneminde yapılan tahliller sonucunda saptanabilmektedir. Bu yöntemlerin gelişmesi soncunda günümüzde down sendromlu doğum oranında önemli ölçüde azalma görülmektedir.

Down sendromu ne zaman anlaşılır?

Ülkemizde, doğum öncesi dönemde anne adaylarının down sendromu gibi fetal anomaliler ve kromozomal bozukluklara yönelik tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirilmeleri sağlanarak gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Ortalama her 800 doğumda bir görülür.

Down sendromlu çocukların eğitimi

Bebeklik döneminden itibaren gelişimlerini hızlandıracak düzenlemelere ihtiyaçları vardır. Bu nedenle aileler erken yaşta özel eğitimden yararlanmalıdırlar. Erken yaşta alınan özel eğitim desteği ilerleyen dönemde bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarını sağlar. Özellikle ince motor gelişim ve sözel iletişim becerileri mutlaka uzman desteği gerektirmektedir. Dil gelişimi yavaştır. Aileler bu konuda umutsuzluğa düşmeden sabırla bu konuda çocuklarını desteklemelidir. Sözel iletişim becerilerini (geç olsa bile) büyük bir çoğunluk kazanabilmektedir. İyi bir eğitim süreci geçiren down sendromlu bireyler iş yaşamında kendi özelliklerine uygun olması koşulu ile yer edinebilirler.

Down sendromlu çocukların sosyal gelişimi

Sosyal gelişim açıdan iyi bir performans göstermektedirler. Arkadaşlık kurmak ve sürdürmekte büyük ölçüde başarılı olmaktadırlar. Özellikle okul yaşantılarında sosyalleşme becerileri gelişme göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, akılcı olmayan beklentiler içine girerek yapamayacakları düzeyde program uygulanmamalıdır. Genellikle zihinsel kapasiteleri ve öğrenme güçleri dikkate alınarak düzenlenen eğitim programlarına olumlu tepki vermektedirler. Kaynaştırma eğitiminden en iyi düzeyde faydalanabilen engelli gruplarından biridir. Son derece arkadaş canlısı, kendileri ile genel olarak barışık ve neşeli bir yaşam sürdürebilirler.