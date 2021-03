Down Sendromu kromozom sayısı nedir? Kromozom hakkında bilgiler

Kromozom, DNA'nın histon proteinlerine sarılarak yoğun bir şekilde oluşan ve canlıların kalıtsal özelliklerini sağlayan genetik birimlerdir.

Kromozom nasıl oluşur?

İnsan vücudunda da 46 kromozom bulunur. Kromozomlar, molekül yapıları iyi bilinen DNA zinciri ile histon adı verilen protein zincirinden oluşur. DNA, bakteri yapılarında bütün hücrede özgürce hareket etmektedirler. Bitki ve hayvan yapılarında ise DNA bölünmeye başlayınca kromozomu sıkı bir şekilde sararak paket haline gelmektedirler.

Kromozom yapıları, gevşek bir yapıya sahiptir ve kromatin ipliği şeklinde dururlar. DNA yapısı eşlendiği zaman diğer kormatitler ile bir araya gelir ve kromozom şeklini alır. Daha sonra DNA yapı parçaları, histon denilen protein yapılarının etrafında sarılı bir şekilde durarak birbirine dolanırlar. Böylece nükleozom adı verilen yapı oluşur.

Nükleozom yapıları kendini sıkıştırıp kıvrak bir form halini alır ve kendi içinde ilmekler meydana getirir. Kromatin ilmekleri birbirinin üzerine gelir ve kromozomun bütün formunu oluşturur.

İnsan vücudunda kaç kromozom bulunur?

Her kromozom yapısının p kolları denilen iki kısa kolu ve q kolları adı verilen uzun kolları bulunur. Kromozomun merkezinde sentromer yapısı yer alarak kolları bir arada tutmasını sağlar. İnsan vücudunda da 46 adet kromozom bulunur ve 23 çift olarak ayrılırlar. Kromozomların bir çifti kişinin cinsiyetini oluşturur. Kadınlarda XX, erkeklerde ise XY şeklindedir.

Down Sendromu kromozom sayısı nedir?

Vücudu meydana getiren hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirine bağlanmış olan genlerden oluşur. Bu kromozomlar ve genler hem fiziki hem de kişilik yapısının ana unsurudur. Bu nedenle sahip olunan fazla bir kromozom bile hayatı etkiler. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendrom'lu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47’dir. Down Sendromu'nun nedeniyle ilgili kesin bir bulgu olmamakla beraber anne yaşının ilerlemesi etkili bir faktör olabilir. Down Sendromu gebelik döneminde yapılan tahliller sonucunda saptanabilmektedir.