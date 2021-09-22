Dost kazığı nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? Dost kazığı en fazla kaç kişiyle oynanır?

Dost kazığı oyunu özellikle gençler arasında oldukça popülerdir. Eğlenceli zaman geçirmek isteyen kişilerin tercih ettiği kağıt oyunları arasında yer almaktadır. Bu oyun 52'lik iskambil destesi ile oynanmaktadır.

Dost Kazığı Nasıl Oynanır?

Dost kazığı genellikle tek oynanmaktadır. Ancak bazı oyunlarında eşli de oynanabilmektedir. Oyunda öncelikle her oyuncuya 4 tane kağıt dağıtılmaktadır. Oyun saatin tersi yönünde oynanmaktadır.

Oyunun mantıklı bir şekilde kurulması son derece önemlidir. Aksi durumda oyuncular ceza yiyebilmektedir. Oyunda ortaya ceza kağıtları konur. Oyuncuların alacakları cezalar da aynı olmaktadır.

Oyuncuların önünde ceza kartları bulunmaktadır. Oyuncunun elinde bulunan kart yerde bulunan kartla aynı olduğu zaman ceza diğer oyuncuya yazılmaktadır. Bu şekilde diğer oyuncunun ceza alanına rakibinin kartları da eklenmektedir.

Dost Kazığı Oyununun Kuralları Nelerdir?

Dost kazığı oyununun kuralları oldukça basittir. Oyunu öğrenmek de çok kolaydır. Bu nedenle oldukça sevilen bir kağıt oyunudur. Oyundaki temel amaç düşük ceza puanı ile oyunu tamamlamaktır.

Oyun boyunca oyunun elindeki kartlara ve yerde bulunan kartlara dikkat etmesi gerekmektedir. Oyuncunun elindeki kart ile yerdeki kart aynı ise bu durumda yanındaki oyuncuya ceza olarak yazılmaktadır. Oyunun başlangıç aşamasında oyunculara 4'er tane kart verilmektedir. Bunun yanında yere de 4 tane kart açılmaktadır. Bu şekilde oyuna başlanır.

Dost Kazığı En Fazla Kaç Kişi İşe Oynanır?

Dost kazığı oyunu 4 kişi ile oynanan bir kart oyunudur. Bu oyun bir deste kart ile oynanmaktadır. Buradaki amaç diğer oyunculardan daha az puan alıp oyunu bitirmektir.

Oyuna kağıtları dağıtan kişinin sağında bulunan kişiden başlanmaktadır. Yerdeki kağıtlar ile elindeki kağıt aynı olan oyuncu o kağıtları alarak rakiplerinden birine verebilmektedir. Oyunun amacı diğer oyunculardan daha az ceza alarak oyunu bu şekilde bitirmektir. Bu oyun çoğu iskambil oyunundan daha kolay bir oyundur.