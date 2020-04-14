Doruk İsminin Anlamı Nedir? Doruk Ne Demek?

Doruk kökeni Türkçeden gelen en güzel isimlerden biridir. Türkçede yer alan anlamı ise ‘tepe, en yüksek yer, zirve’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımı üzerinden Doruk ismini yeni doğmuş olan minik yavrunun adına güzel bir isim olarak verebilirsiniz.

Doruk Ne Demek?

Doruk Türkçede yer alan ve son dönemlerin en popüler ve en beğeni toplayan güzel isimler arasında bulunuyor. Değişik anlamları üzerinden bu güzel ismi ifade etmek mümkündür.

- En yüksek yer,

- Tepe, zirve,

- En üstün başarı düzeyi,

- Kibirli,

Erkek çocukları için kullanılan Doruk ismi böylesi etkileyici ve güzel anlamları ile beraber, Türkçede yer alan en özel isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Doruk isim olarak tek başına genelde kullanılır. Ancak aynı zamanda farklı isimlerle de anne ve babaların isteğine bağlı olarak uyumlu şekilde kullanılabilmektedir.

Doruk isminin Kur'an'da geçip geçmediğine bakıldığında ise, bu adın Kur'an'da yer almadığını söylemek mümkün. Farklı anlamları ve Türkçe kökeni ile beraber erkek çocukları için kullanılabilecek özel isimler arasında yer almaktadır.