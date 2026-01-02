Dört yaşındaki kız çocuğu kanepede cansız yatıyordu, gözleri donuk, yüzü morarmıştı... Ailesi onu nasıl kurtardı? İşte her ebeveynin bilmesi gerekenler

Haberin Devamı

İskoçya’nın Cambuslang kentinde yaşayan Barry ve Heather Rodgers çifti mutlu bir Noel arifesi geçiriyordu. Dört yaşındaki kızları Amelia, en sevdiği yemek olan tavuk nugget yiyordu, ailecek televizyonda neşeli bir Noel filmi izliyorlardı. Her şey olması gerektiği gibiydi.

Ancak Amelia’nın yemek yerken boğazına bir parça kaçmasıyla, o mutlu gece neredeyse korkunç bir trajediye dönüşüyordu.

Kanepede cansız şekilde yatıyordu

Barry yardım çağırırken Heather odaya koştu ve dehşet içinde kızını kanepede cansız bir şekilde yatarken gördü.

"Gözleri donuklaşmıştı, vücudu gevşemişti ve tamamen tepkisiz hale gelmişti. Zaman durmuş gibiydi ve her duyguyu birlikte yaşadık" diyen Heather, hemen ambulans çağırdı.

Heather, yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: “Barry elinden gelen her şeyi denerken ben de telefonda çığlık atıyordum. Sırtına vurdu, karın bölgesine baskı uyguladı ve hatta parmaklarıyla ağzındaki tavuğu çıkarmaya çalıştı, ama göremiyordu. Hiçbir şey işe yaramıyor gibiydi. Onu orada, kanepede kaybedeceğimizden emindim."

İlk yardım eğitimi almış olan ancak o anda her şey aklından uçup giden baba Barry, “Çok kötü bir haldeydim ve ağlıyordum. Kendi çocuğum olduğu için panikliyordum; eğer başkasının çocuğu olsaydı belki sakin ve odaklanmış olurdum. Ancak acil çağrı hattındaki görevlinin sakin sesi duyulduğunda tekrar düşünmeye başlayabildim” dedi.

Hayat kurtaran müdahale: 5 ve 5 kuralı

Acil yardım görevlisi, Barry’ye şu talimatları uygulattı:

5 sırt vuruşu: Çocuğu öne doğru eğip kürek kemiklerinin arasına sertçe 5 kez vurun.

5 karın itme (heimlich manevrası): Çocuğun arkasına geçip elinizi yumruk yaparak göbek deliği ile göğüs kafesi arasına yerleştirin; içeri ve yukarı doğru 5 kez çekin.

Birkaç dakika sonra Amelia aniden kendine geldiğinde, anne ve babası rahat bir nefes aldılar; ancak Amelia hâlâ güçsüz ve sessizdi. Uzmanlar, bu tür durumlarda saniyelerin kritik olduğunu; bilincin 1-2 dakikada kapandığını, 4-6 dakika içinde ise kalp durmasının yaşanabileceğini vurguluyor.





Barry, “Orada bitkin ve morarmış bir halde yatıyordu. Onu yan yatırıp iyileşme pozisyonuna getirdim ve sağlık görevlileri geldiğinde onu kontrol ettiler. O sırada öyle hissetmesem de Amelia'nın hayatını kurtarmaya yardımcı olmuştum” diye konuştu.

Küçük kız tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, ancak aynı akşam taburcu edildi.

Şu anda beş yaşında olan Amelia, olaydan sonraki 24 saat içinde normal haline döndü; ancak bu durum Barry ve Heather'ı hala endişelendiriyor.

Baba Barry, "Amelia'nın herhangi bir yiyecek yemesinden endişe ediyorduk. Hatta şimdi bile onu dikkatle izliyoruz. Noel dönemi bizim için yeni bir anlam kazandı ve yaşananları asla unutmayacağız. Kızımızı kaybetmeye saniyeler kala kurtulduk” dedi.

Neden çocuklar ve yaşlılar risk altında?

Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Alison Carter, Amelia'nın yaşadığı deneyimin boğulmanın ne kadar çabuk gerçekleşebileceğini vurguladığını söyledi, “Küçük çocuklar, çiğneme ve yutma hareketlerini nefes alıp vermeyle koordine etmeyi öğrenmeleri zaman aldığı için boğulma riski altındadır” dedi ve ekledi:

“'Çocukların solunum yolları küçüktür. Bir yürümeye başlayan çocuğun havayolunun en dar noktası sadece 5 mm genişliğindedir. Küçük bir yiyecek parçası burayı bir ‘tıpa’ gibi kapatabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, 50 yaş üstü kişiler de büyük risk altındadır. Yaşlandıkça tükürük üretimi azalır, bu da yutmayı zorlaştırır. Bir çocuk veya yetişkin boğulmaya başladığında, vücudumuz güçlü öksürükle tıkanıklığı gidermeye çalışır, ancak eğer tıkanıklık tamamen varsa, kişi sessiz kalabilir ve yüzü kızarıp sonra da morarabilir. Cildin maviye dönmesi, vücuda yeterli oksijen gitmediğinin bir işaretidir.”

Yılbaşı ve bayram sofralarındaki gizli tehlikeler

Özellikle kalabalık ve gürültülü sofralarda dikkat dağıldığı için risk artıyor. Dr. Carter şu gıdalara dikkat çekiyor:

Sosisler, Havayolunu tam kapatacak silindir şeklindedir. Asla halka halka doğramayın, uzunlamasına kesin.

Tavuk ya da hindi, Kuru ve sert olabilir, parçalanmadan yutulabilir. Küçük parçalara bölün ve yumuşak olduğundan emin olun.

Brüksel Lahanası, havayoluna tam oturur. Dörde bölün, iyice pişirin veya ezin.

Kuruyemişler, özellikle fındık gibi yuvarlak olanlar doğru çiğnenmediği takdirde boğulma tehlikesi oluşturabilirler. Çocuğunuz kuruyemiş yerken konuşmadığından, iyice çiğneyip yuttuğundan emin olun.

Üzüm çocuklar için yerken tehlike yaratabilecek meyvelerin başında geliyor. Yuvarlak ve kaygan dokusuyla boğaza kaçabilme riski yüksek olan üzümü çocuklara verirken ikiye ya da dörde bölebilirsiniz.

Dr. Carter, riskin artmasının nedenlerinden birinin de 'kalabalık sofralarının gürültü, kahkaha ve dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu olabilmesi' olduğunu belirtti, “Bu nedenle küçük çocukların yemek yerken uyanık olmalarını, mama sandalyelerinde dik oturmalarını ve her zaman bir yetişkin tarafından gözetim altında tutulmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Her ebeveynin bilmesi gereken ilk yardım adımları

Klinik hizmetler sorumlusu James McNulty-Ackroyd, “Müdahalenin hızı sonucun başarısını belirler” dedi ve boğulma durumlarında her ebeveynin bilmesi gereken kritik ilk yardım adımlarını anlattı:

Öksürmeye teşvik edin: Eğer çocuk konuşabiliyor veya güçlü bir şekilde öksürebiliyorsa, sadece öksürmesini söyleyin.

Sessizleşirse müdahale edin: Eğer sesi çıkmıyor, yüzü kızarıyor veya morarıyorsa havayolu tam tıkanmış demektir.

Bebeklerde (1 yaş altı): Karın itme (Heimlich) yerine sırt vuruşu ve göğüs basısı uygulanmalıdır. Bebeklere karın bölgesine baskı uygulamayın, ciddi hasara neden olabilirsiniz. Bunun yerine, sırtına vurmaya başlamadan önce bebeği yüzüstü, uyluklarınızın üzerine yatırın; yüzü bacağınızın kenarına gelecek şekilde yerleştirin.

Eğer bu tıkanıklığı gidermediyse, çocuğu sırt üstü, kucağınıza yatırın, bir elinizle sırtının altından tutarak başını yere doğru eğin. İki parmağınızı kullanarak karın bölgesine doğru yukarı doğru itme hareketi yapın.

Daha büyük çocuklar için: Çocuğunuzun arkasında ayakta durun veya diz çökün. Yumruğunuzu sıkın ve göbek ile kaburga kemiklerinizin arasına yerleştirin. Bu eli diğer elinizle kavrayın, içeri ve yukarı doğru sertçe çekin. Bu işlemi en fazla beş kez tekrarlayın. Alt kaburgalara baskı uygulamamaya dikkat edin, çünkü bu hasara neden olabilir.

Sürekli dönüşüm: Engel çıkana kadar 5 sırt vuruşu ve 5 karın itme arasında dönüşüm yapın ve bu sırada mutlaka tıbbi yardım çağırın.

Tüm bunların yanı sıra eviniz çocuk dostu olsa bile, misafirliğe gittiğiniz yerlerde koltuk aralarındaki madeni paralar veya diğer çocukların yerdeki oyuncakları büyük tehlike oluşturabilir. Bunlara mutlaka dikkat edin.