Dört mevsim doya doya yiyebilirsiniz… Dut kurusu sağlığa çok faydalı

Kuru dutun içeriğinde yüksek oranda C vitamini ve demir bulunur. Bunların dışında K vitamini, potasyum ve E vitamini yönünden de zengindir. Kuru dutu uzun zaman muhafaza edebilir, kış aylarında bile rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Posa içeriği de yüksek olan kuru dutun en önemli 5 özelliğini Diyetisyen Alican Demiroğlu sıraladı:

Müthiş bir antioksidan kaynağı

Antioksidanlar, serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları engeller. Dutun yaprağı, sapı ve özellikle meyvesi birçok antioksidan bakımından zengindir. Dutta bulunan bir antioksidan ise oldukça dikkat çekiyor: Resveratrol. Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimi Merkezi’nin yayınladığı bir çalışmada resveratrol, daha uzun bir yaşam gerekli. Bu antioksidan yaşlanmayı da geciktiriyor.

Bağışıklık sistemini destekleyici

Dut, makrofajları aktive eden alkoloidleri içerir. Makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleridir. Dut bu özelliği nedeniyle hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve adeta bir sağlık bekçiliği görevi yapar.

Kansere karşı korur

Antioksidanlar bakımından zengin olan kuru dut, kansere karşı iyi bir koruyucudur. Çin tıbbında yüzyıllar boyu kansere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır ve yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamaların haklı olabileceğini göstermiştir. Özellikle siyah dut son zamanlarda kansere karşı önerilen meyvelerin başında gelmektedir.

Kan şekerini düzenler

Birçok bilimsel çalışmada dutun kan şekerini dengeleyici özelliği üstünde durulmuştur. Dutun içerdiği DNJ (1-deoksinojirimisin) isimli madde besinlerin sindiriminde görev alan bir enzimi baskılayarak kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Bu da kan şekerinin kontrolünü sağlar. Ancak diyabet hastaları porsiyonlarına dikkat etmelidirler.

Posa yönünden zengin

İçerdiği posa (lif) sayesinde düzenli tüketiminde, kolesterol seviyelerini sağlıklı aralıklarda tutmaya yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. İyi bir posa kaynağı olması aynı zamanda bağırsakların çalışmasına da olumlu katkılar sağlar.

Kuru dut nasıl tüketilmeli?

Diyetisyen Alican Demiroğlu, kuru dutu birkaç farklı şekilde diyetimize ekleyebileceğimizi söylüyor:

-Yoğurdun içine kuru dut ekleyip tüketebilirsiniz. Özellikle tatlı krizini sağlıklı bir şekilde aşmak isteyenler içine biraz da toz tarçın eklediklerinde harika bir tatlı alternatifi olacaktır.

-Kuru dutu ceviz, fındık ya da badem gibi yağlı tohumlarla birlikte tüketip sağlıklı bir ara öğün haline getirebilirsiniz.

-Şeker kullanmadan pekmezini yapabilirsiniz.

-Aynı zamanda kahvaltılarda da rahatlıkla tüketebileceğiniz kuru dutu tek başına da porsiyon miktarına dikkat ederek yiyebilirsiniz.

Kuru dut, süt yapar mı?

Dutun onlarca çeşidi var ama kuru dutun faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen E. Funda Tuzgöl, özellikle emziren annelere kuru dut tüketmelerini tavsiye ediyor:

“Dutun bir diğer ve çok ama çok önemli özelliği de anne sütünün salınımını artırıcı etkisidir. 2,5 su bardağı kaynayan suyun içine yaklaşık 7 yemek kaşığı kurutulmuş beyaz dutu ilave edip, yaklaşık 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Bu işlemin sonunda 1 su bardağı su elde edersiniz. Süt veren anne, bu elde edilen suyu bir seferde ya da bebeğin yeni doğmuş olmasına göre güne yayarak tükettiğinde süt salınımında ciddi artış görecektir. Bebek küçük ise yavaş emebilir. Bu nedenle kaynatılarak elde edilen kuru dut suyu, sütü birden artırabilme özelliği ile çokça süt birikebilir. Bu durum iyi takip edilmeli ve dikkat edilmelidir. Ancak her gün taze kaynatmak konusuna dikkat edilmelidir.”