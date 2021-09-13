Dorsalji nedir, Tıp dilinde dorsalji ne anlama gelir? Dorsalji tipleri ve tedavisi

Dorsalji nedir?

Dorsal kelimesi latince kökenlidir ve “sırt” anlamına gelir. Dorsalji ise çeşitli nedenler sonucunda sırtta oluşan ağrıya verilen isimdir.

Tıp Dilinde Dorsalji Ne Anlama Gelir?

Dorsalji (dorsalgia); sırt bölgesinde bulunan kaslar, kemikler veya diğer dokularda meydana gelen yaralanma veya hastalıklardan dolayı oluşan ağrıdır.

Dorsalji Tipleri Nelerdir?

Dorsalji nedeniyle oluşan sırt ağrısı omurga seviyesine göre farklı bölgelerde bulunabilir. Omurganın belirli bölümlerine bağlı olarak 6 tip dorsalji vardır. Bunlar:

Servikal Dorsalji (Boyun bölgesi)

Servikotorasik Dorsalji (Boyun ve üst göğüs bölgesi)

Torasik Dorsalji (Göğüs kafesinin arka kısmına denk gelen bölge)

Tarakolomber Dorsalji (Göğüs ve bel bölgesinin kesiştiği omurgadaki bölge)

Lomber Dorsalji (Bel bölgesi)

Lumbosakral Dorsalji (Bel ve kuyruk sokumu bölgesi)

Dorsalji ICD-10 Tablosu

Hastalıkların ve diğer sağlık sorunlarının uluslararası boyutta sınıflandırma sistemine ICD denir. ICD-10 tablosunda dorsalji hastalığı genel olarak M54 olarak kodlanır. Dorsalji çeşitlerine göre kodları ise şu şekildedir;

M54 Dorsalji (Dorsalgia)

M54.8 Diğer dorsalji

M54.80 Omurgada birden fazla yer

M54.81 Oksipito-atlantoaksiyel bölge

M54.82 Servikal bölge

M54.83 Servikotorasik bölge

M54.84 Torasik bölge

M54.85 Torakolomber bölge

M54.86 Bel bölgesi

M54.87 Lumbosakral bölge

M54.88 Sakral ve sakrokoksigeal bölge

M54.89 Dorsalji, belirtilmemiş

M54.9 Dorsalji, tanımlanmamış

M54.90 Belirtilmemiş, omurgada çok sayıda bölge

M54.91 Tanımlanmamış, oksipito-atlantoaksiyel bölge

M54.92 Belirtilmemiş, servikal bölge

M54.93 Tanımlanmamış, servikotorasik bölge

M54.94 Tanımlanmamış, torasik bölge

M54.95 Tanımlanmamış, torakolomber bölge

M54.96 Tanımlanmamış, bel bölgesi

M54.97 Tanımlanmamış, lumbosakral bölge

M54.98 Tanımlanmamış, sakral ve sakrokoksigeal bölge

M54.99 Belirtilmemiş bölge (Uluslararası sınıflandırmada belirtilmemiş)

Dorsalji Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dorsalji tedavisi genellikle terapötik tedavi ve cerrahi operasyonlar olmak üzere iki şekilde yapılır. Terapötik tedavide ameliyat söz konusu değildir. Masaj, sırt egzersizleri ve kas gevşetici ilaçlarla tedavi yolu izlenmektedir. Ancak cerrahi tedavi yönteminde operasyon gereklidir. Yapay disk değiştirme, diskektomi veya mikrodiskektomi, vertebroplasti ve omurga füzyonu gibi ameliyatlarla iyileştirme hedeflenir.