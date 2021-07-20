Dora isminin anlamı nedir? Dora ne demek? Dora adının özellikleri, analizi ve kökeni

Anne babalar çocuklarına isim koyarken itina ile seçimi yapar. Son zamanlarda ise erkek çocuklar için yakışan isimler içerisinde Dora geliyor.

Dora İsminin Anlamı Nedir? Dora Ne Demek?

Etkileyici ve güzel anlamları ile beraber, Dora ismi değişik ifadeler sunuyor.

- Dağ doruğu

- Bir şeyin üst kısmı, tepesi veya yukarısı

- En yüksek yer, uç

Dora İsminin Özellikleri

Herhangi bir işi kendi başına yapmaktansa, ortak şekilde işi yapmayı sever. Kuvvetli bir iletişime sahiptir ve hızlı şekilde çözüm yolları bulur. Diplomatik bir yaklaşım sergiler ve ikna yeteneği güçlüdür.

Dora İsminin Analizi

Analiz kurallarına göre Dora isminin harfleri kullanıldığı zaman 20 rakamı elde edilmektedir. Bu doğrultuda 2 ve 0 rakamına toplamak suretiyle 2 sonucu elde ediliyor. Böylece yukarıda verilen özelliklere sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Dora Adının Kökeni

Merak edilen konular içerisinde Dora adının hangi kökenden geldiği öne çıkıyor. Dora Türkçe kökenli bir isimdir ve oldukça uzun yıllardır kullanılmaktadır. Özellikle eski Türk devletlerinde yaygın şekilde kullanıldığını söylemek mümkün.

Dora İsminin Yanına Yakışan İsimler

Dora isminin yanına yakışan isimler arasında, ‘Doru, Durukkan ya da Doruktepe’ gibi seçenekler ön plana çıkmaktadır.

Doğukan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Doğukan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz.