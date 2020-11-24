Dondurulmuş gıdalarda besin değeri kaybı söz konusu mu?

Dalından koparılan meyve sebzelerin satış noktalarına, oradan da soframıza ulaşana kadar en az 7 günlük bir yolculuğu var. Bu yolculuğu sırasında da besin değerini kaybetmeye devam ediyor. Dondurulmuş gıdalar ise tesislerin hasat alanlarına yakın kurulması sayesinde, ürünlerin en fazla 8 saat içerisinde şoklanmasıyla üretiliyor. Uygulanan yüksek teknoloji de, ürünlerin besin değerini kaybetmeden dondurulmasını sağlıyor. Besin değerini kaybetmemesi ve güvenilirliği ile diyetisyenlerin de tavsiye ettiği dondurulmuş gıdalar, pratikliği ve derin dondurucuda saklanabilme özelliği ile de hayatı kolaylaştırıyor.

Evdeki ‘dondurma’ besin değerlerinin kaybını önleyemiyor

Gıdaların besin değerlerini kaybetmeden tüketilmesinde ve sağlıklı bir şekilde saklanmasında en güvenilir yollardan birinin dondurma işlemi olduğunu söyleyen Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Dondurulmuş gıda denince ilk akla gelen alışageldiğimiz evde dondurma yöntemi. Halbuki yavaş gerçekleşen ev tipi dondurma esnasında meyve ve sebzelerin hücre zarı çatladığı için ürünlerde besin değeri kayıpları maalesef engellemez. En iyi dondurma işlemi ise aslında marketlerden satın aldığımız dondurulmuş gıdalara uygulanan “Tek Tek Hızlı Dondurma” IQF (Individual Quick Freezing) yöntemiyle yapılandır. Bu işlemde meyve ve sebzeler -40 derecede şoklanır ve ürünlerin merkez sıcaklığı 5 – 8 dakika gibi kısa bir sürede -18 dereceye düşer. Bu işlem sayesinde hücre zarı çatlaması engellenir, besin değeri kaybının önüne geçilir. Böylelikle hiçbir koruyucu maddeye gerek olmadan, meyve sebzeler, besin değerini raf ömrü süresince güvenle koruyor. Hatta yapılan bilimsel araştırmalar, dondurulmuş meyve sebzelerdeki besin değerinin tazelerden bile daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü taze ürünler, tarladan sofraya ulaştığı süre içerisinde besin değerinin bir kısmını kaybetmiş oluyor” dedi.

Pandemide önemi artıyor

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, alışveriş sıklığını azaltmaya yardımcı olacak ve besin değerini koruyacak şekilde daha uzun süre saklanabilecek gıdalar ön plana çıkıyor. Dondurulmuş gıdalar da bu avantajlarıyla alışveriş listelerinde daha çok yer almaya başlıyor.