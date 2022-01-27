Domuz gribi belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? Domuz gribinde bu belirtilere dikkat!

Domuz gribi olarak adlandırılan influenza son zamanlarda özellikle çocuklarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Aniden ortaya çıkan domuz gribi belirtileri aynı zamanda koronavirüs ile benzerlik gösteriyor. Peki, domuz gribi belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? İşte domuz gribinde dikkat edilmesi gerekenler...

Domuz gribi nedir?

İnfluenza, burnu, boğazı ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve bazen ölüme yol açabilir.

Domuz gribi bulaşıcı mı?

Çoğu uzman, grip virüslerinin esas olarak grip hastaları öksürürken, hapşırırken veya konuşurken oluşan küçük damlacıklar tarafından yayıldığına inanır. Bu damlacıklar yakındaki insanların ağızlarına veya burunlarına düşebilir. Daha az sıklıkla, bir kişi üzerinde grip virüsü bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunup ardından kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak grip olabilir.

Kişilerin gribe maruz kaldığı ve enfekte olduğu andan semptomların başladığı zamana kadar geçen süre yaklaşık 2 gündür, ancak yaklaşık 1 ila 4 gün arasında değişebilir.

Hasta olduğunuzu bilmeden önce ve hastayken başka birine grip bulaştırabilirsiniz.

Grip olan kişilerin hastalıklarının başlamasından sonraki ilk 3-4 gün içinde en bulaşıcıdır.

Domuz gribi belirtileri nelerdir?

Grip olan kişiler genellikle bu semptomların bir kısmını veya tamamını hisseder: