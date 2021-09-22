Domino nasıl oynanır? Domino taşında kaç sayı var, oyun kaçta biter?

Domino oyununda büyük taşların elden çıkarılmasının nedeni, oyuncuların bitemedikleri takdirde hanelerine daha az sayı yazılmasıdır. Bu nedenle öncelikli olarak 5 ve 6 noktalı taşlar yere atılır.

Domino Nasıl Oynanır?

Domino en az 2 en fazla 4 kişi ile oynanır. Her oyuncuya, oyunun başında 7 taş dağıtılır. Amaç, yere atılan son taştaki sayıyla eşleşen bir taş koymak ve elindeki taşları bitirmektir. Örneğin yerdeki son taş 1-6 ise, sırası gelen oyuncu, üzerinde 1 ya da 6 olan taşlardan birini bu taşın ucuna ekler. Eğer elinde bu rakamlardan biri yoksa yerden bulana kadar taş çekmek zorundadır.

Domino oyununda tek rakamlar (1, 3 ve 5) dikey, çift sayılar ise (0, 2, 4 ve 6) yatay bir şekilde konur. Oyunu kazanabilmek için tek başına şans yeterli değildir. Diğer oyuncuların yere attığı taşlar takip edilmeli ve buna göre strateji belirlenmelidir.

Domino Taşında Kaç Sayı Var?

Domino oyununda toplam 28 taş vardır. Domino taşlarında ise en küçük sayı 0 ve en büyük sayı 6'dır. Bu sayıların 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, ve 1-6 şeklindedir. Boş olan taşların karşılığı ise 0'dır.

Domino Oyunu Kaçta Biter?

1. yüzyıldan sonra İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan domino oyunun birçok farklı versiyonu biter. Domino oyunu genelde 8 ya da 12 el sonunda bitse de farklı versiyonlarında bu sayı daha az ya da daha fazla olabilir.

Oyunun sonunda oyuncuların hanelerindeki sayılar toplanır. Oyunda en fazla biten ve en az sayı yiyen kişi, oyunu kazanır.