Doktorları bile şaşırttı: Sigara boğazında kıllanma yaptı! 14 yıl boyunca devam etti... ‘Kıllı dil sorunuyla başvuran hastalar da var’

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Sigara içmenin sağlık üzerindeki ciddi riskleri artık yaygın olarak biliniyor. Bu zararlar arasında kanser, kalp hastalığı, felç, akciğer hastalıkları ve diyabet gibi önemli sağlık sorunları öne çıkıyor. Ancak Avusturyalı bir tiryakide nadir görülen bir komplikasyon doktorları bile şaşırttı.



American Journal of Case Reports’ta yer alan vaka raporunda kimliği açıklanmayan 52 yaşındaki Avusturyalının boğazında, sigara bağımlılığının beklenmedik bir sonucu olarak kıl oluşumu meydana geldi.



17 YIL BOYUNCA GÜNDE BİR PAKET SİGARA İÇİYORDU



17 yıl boyunca günde bir paket sigara içtikten sonra doktora başvuran hasta; ses kısıklığı, nefes almada güçlük ve kronik öksürük gibi şikâyetler yaşadı. Uzmanlar tarafından yapılan bronkoskopi (Solunum sistemi içindeki hava yollarını ve akciğerleri incelemek için kullanılan tıbbi bir prosedür) sonucunda ise boğazında iltihap ve kıl oluşumu tespit edildi. Doktorlar kılları temizlediler ancak bu geçici bir rahatlama sağladı.







ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ UYGULANDI AMA KILLAR ÇIKMAYA DEVAM ETTİ



Hasta, uzun süre devam eden semptomlar nedeniyle yine hastaneye gitmek zorunda kaldı. Bu sefer kılların bakterilerle kaplı olması nedeniyle antibiyotik tedavisi de uygulandı. Fakat kılların tekrar çıkması devam etti.



Sonunda kişi sigarayı bıraktı. Uzmanlar riskli bir operasyonla kılların köklerini yaktı ve sorun çözüldü. Bir sonraki yıl yapılan ikinci bir işlemle de kılların tekrar oluşması önlenmiş oldu.







SİGARA NASIL BU TÜR SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇIYOR?



Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay, “Kıl folikülü oluşumu ve saç büyümesinde, eş zamanlı olarak çeşitli moleküler yollar rol oynar. Bu oluşum yollarından bazıları kronik sigara maruziyeti sonrası solunum epitelinde (Solunum sisteminde bulunan özel bir doku) bölgesel olarak artış gösterebiliyor. Bu nedenle sigara solunum yolunda iltihabı tetikleyebildiği gibi hücrelerin kıl foliküllerine dönüşmesine de neden olabiliyor” dedi.







KILLI BOĞAZ NADİR AMA KILLI DİL İLE BAŞVURAN HASTALAR VAR!

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

SİGARAYI BIRAKTAN 15 YIL SONRA SAĞLIKLI AKCİĞERE SAHİP OLUNUYOR AMA…







Fotoğraflar: iStock



Boğazda oluşan kılın literatürde birkaç olgu ile sınırlı olduğunu ancak ‘kıllı dil’ sorunuyla polikliniklere başvuruların daha çok olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertugay,dedi ve şöyle devam etti:Hem boğazda hem de dilde oluşan kıl sorununun belirtilerine de değinen Prof. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay,ifadelerini kullandı.Halk arasında sigaranın zararı olarak sadece kalp hastalığı, kalp krizi ve akciğer kanseri gibi hastalıklar yaptığı biliniyor. Ancak Prof. Dr. Ertugay, tütün ürünlerinin bilinmeyen pek çok zararı olduğunu söyleyerek şu dört önemli maddeye dikkat çekti:Sigara çocuk sahibi olmanızı engelleyebilir, bu durum üreme çağındaki çiftleri etkileyen önemli bir problem.İşin en kötü tarafı çocuğunuz da sigara bağımlısı olabilir.Nikotin ve kafein birlikte kullanıldığında bağımlılık yapma riski oldukça yüksek.