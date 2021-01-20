Doğum kontrol hapları kısırlığa sebep olur mu?

Doğum kontrol hapları nasıl kullanılır?

Adetin ilk 5 günü kullanılmaya başlanır, 21 gün içilir ve 7 gün ara verilir. Sekizinci gün yeni kutuya geçilmesi gerekir. Bazı doğum kontrol hapları ise 28 tablet içerir, bunlar da yine adetin ilk 5 günü kullanılmaya başlanır ve her gün ara vermeksizin bir tane kullanılması gerekir. Her gün yaklaşık aynı saatte alınması önemlidir. İlk 3-6 ay ara lekelenmeler yapabileceği akılda tutulmalıdır. Damar tıkanıklığı, bilinen veya şüpheli meme kanseri öyküsü, karaciğer fonksiyon bozukluğu, teşhis konulamamış vajinal kanama ve 35 yaş üzeri sigara kullanımında kullanımı uygun değildir.

Doğum kontrol haplarının gebelikten korunmak dışında bazı faydaları da vardır. Bunlar;

Endometrium (rahim) kanserinde azalma

Yumurtalık kanserinde azalma

Dış gebelik riskinde azalma

Adetlerin daha düzenli olması

Adet kanaması miktarının azalması

Adet sancılarının düzelmesi

Kansızlığın azalması

Kısırlık (İnfertilite) nedir?

İnfertilite 1 yıllık düzenli cinsel birlikteliğe rağmen çiftlerin gebelik edememesi durumudur. Çiftlerin yaklaşık %8-10’unda infertilite sorunu görülmektedir. Bir yıllık düzenli ilişki süresinin 35 yaşın üzerindeki kadınlarda beklenmeyebilir, 6 aylık düzenli ilişki yeterlidir.

Doğum kontrol yöntemleri kısırlık yapar mı?

Hiçbir korunma yöntemi doğum kontrol hapları da dahil olmak üzere bilinenin aksine kısırlık yapmaz. Korunma amacıyla 3 ayda bir depo şeklinde yapılan hormon iğnelerinden sonra doğurganlığın geri dönüşü 6-9 ay kadar gecikebilir. Doğum kontrol haplarının bırakılmasından sonra ise genellikle ilk ay doğurganlık geri gelir, fakat uzun süreli kullanımlarda bu süre 1-3 ay kadar gecikebilir. Bakırlı spirallerde de yine çıkarılınca doğurganlık yerine gelir fakat hormonlu spirallerde rahim iç duvarının incelmesine bağlı olarak doğurganlık 6 aya kadar uzayabilir.