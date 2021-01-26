Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? İşte etkili yöntemler...

Pandemiyle birlikte bu kışı evlerinde daha çok geçiren tüketicilerin en büyük sorununu ısınamamak oluşturuyor. Özellikle yüksek faturalarla karşılaşıp verimli ısınamadığını gören tüketicilerin sorunlarının başında ise eski teknolojiye sahip standart petekler bulunuyor. Dr. Malik Çağlar’a göre, bu kış doğal gaz faturalarında %30,5’e varan oranda ekonomik tasarruf sağlayarak ısınmak için atılması gereken adımlar bulunuyor.



Standart petekler yüksek faturalara neden oluyor



Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar iyice soğudu. Buna bağlı olarak ısınmak için de doğal gaz tüketiminin artması yüksek faturalarla karşılaşılmasına neden oluyor.



Doğal gaz faturalarını düşürecek adımlar



Tasarruflu, verimli ve en hızlı şekilde ısınmak için evlerde kazanılan ısının da kaybedilmemesi gerektiğini aktaran Çağlar, yüksek doğal gaz faturalarına son vermek isteyen tüketiciler için basit ve etkili 5 öneride bulunuyor.



1. Kapı ve pencereleri izole edin. Evlerdeki ısı kaybının yüzde 25'i pencere ve kapılardan kaynaklanıyor. Kapı ve pencereleri yaptırırken izoleli malzeme tercih edilmeli, kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklar, pencere süngeri ile kapatılmalı.



2. Isı yalıtımınızı yapın. Binaların dış cephe ısı yalıtımının yapılmamış olması kazanılan ısının kolay bir şekilde kaybolmasına neden olabiliyor. Doğal gaz faturalarını yükselten unsurlardan biri olan ısı yalıtımsız evler için dış cephe ısı yalıtımının yapılması gerekiyor.



3. Çift camlı pencereler kullanın. Pencereler kazanılan ısının erimesine ve yok olmasına neden oluyor. Çift camlı pencereler seçilerek ısı kaybı yüzde 50 oranında azaltılabilir ve yakılan doğal gazdan yüksek oranda tasarruf sağlanabilir.



4. Peteklerin önünü ve üzerini kapatmayın. Özellikle ısınan peteklerin önünün çeşitli eşyalarla kapatılması veya üzerinde kıyafetlerin kurutulması ısı kaybının yaşanmasındaki önemli etkenlerden görülüyor. Bu nedenle peteklerin önü eşya ile kapanmamalı ya da üzerinde kıyafetler kurutulmamalı.