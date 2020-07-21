Doğal koruyucu: Gün Işığı

Enerjimizi yükselten, bağışıklığımızı güçlendiren, yaşadığımız dünyaya deyim yerindeyse hayat veren Güneş ışığının kıymetini özellikle bu yılın başından itibaren dünyamızı etkisi altına alan pandemi döneminde bir kez daha kavradık. Bu dönemde hem hijyen ihtiyacımız arttı hem de önceliklerimiz değişti. Kıyafetlerimizi yüksek derecelerde yıkamaya, alışveriş poşetlerimizi dış kapının önünde bırakmaya, kişisel eşyalarımızı günde onlarca defa dezenfekte etmeye başladık. Zorunlu haller dışında evlerimizden çıkmadık, çocuklarımızı, özellikle küçük bebeklerimizi mümkün olduğunca korumaya özen gösterdik.

Uzmanların önerileriyle bu dönemde beslenmemize de ekstra dikkat etmeye, bağışıklığımızı güçlü tutmaya gayret ettik. Çoğunlukla evlerimizde kaldığımız için Güneş ışığının koruyucu, güçlendirici ve besleyici özelliklerinden yeterince faydalanamadık.

Vestel’in Güneş ışığından ilham alarak geliştirdiği Gün Işığı Teknolojisi işte tam burada hayatlarımıza dokunuyor ve derdimize derman oluyor. Vestel, yaşam kaynağımız güneşten ilham alarak ‘Gün Işığı Teknolojisi’ni geliştirdi, bu teknolojiye sahip buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, klimalar üretti.

Vestel’in bu teknolojiye sahip beyaz eşyalarını tüketicinin beğenisine sunması pandemi dönemine isabet etti. İçerisindeki havayı temizleyen buzdolabı, yaydığı doğal ışık ile zararlı oluşumları engelleyen bulaşık makinesi, özel ışıklarla yıkadığı çamaşırlarda ekstra hijyen sağlayan çamaşır makinesi ve özel teknolojili süpürgeler hem hijyene hem de sağlığa özen gösterenlerin imdadına koştu.

Çamaşırlara özel ışık vererek ekstra hijyenik yıkama gerçekleştiren Gün Işığı Teknolojisi sayesinde yüksek düzeyde hijyen elde ediliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı akredite test laboratuvarı Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri tarafından yapılan testlere göre hastane ortamında kolaylıkla bulunan bakteriyi yüzde 99.9 oranında çamaşırlardan uzaklaştırıyor. Bu üründe ayrıca yer alan özel olarak geliştirilmiş Alerji Uzmanı programı, alerjen (kedi, köpek, polen, ev tozu akarı, yaşayan ev tozu akarı) ve bakterileri çamaşırlardan etkin bir şekilde uzaklaştırıyor. Alerji Uzmanı programı T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı akredite test laboratuvarı Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve uluslararası alerji merkezi ve bağımsız test kuruluşu Allergy UK tarafından test edilip onaylandı. Hem bebeklerimizin hassas ciltlerini korumaya hem de alerjik bebeklerin kıyafetlerini güvenle steril hale getirmeye destek olan bu çok özel makine annelerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Susus Gün Işığı özelliğiyle 29 dakikada hijyen

Vestel’in Susuz Gün Işığı adını verdiği program bu dönem tam da ihtiyacımız olanı sunuyor. Su kullanmadan sterilizasyon sağlayan, özel tambur hareketleriyle her yüzeyin gün ışığına maruz kalmasını sağlayan program sayesinde yıkamaya ihtiyaç duyulmuyor. Özel ışıkla 29 dakikada çamaşır, ayakkabı, kağıt para, kredi kartı, cüzdan gibi günlük hayatta sık temas edilen birçok eşya kolayca hijyenik hale geliyor.