Doğal görünümde protez saçlara sahip olabilirsiniz!

Saç dökülmesi, yaşamak için can sıkıcı bir durum olabilir. Saç dökülmesi yaşadığınızda, çoğu zaman saç dökülmenize neyin sebep olduğunu ve durumunuzu nasıl tedavi etmeniz gerektiğini sorgularsınız. Saç dökülmesi sorununu durdurmak için uygulanabilecek çeşitli yöntemler var. Saç ekimi, protez saç, peruk gibi. Saç ekimi donör alandaki saç kökü sayısına bağlı olduğu için herkes için uygun olmayabilirken peruk da kullanışsızlığı nedeniyle herkes uygun bir çözüm olmayabiliyor. Protez saçlar ise herkes için uygun ve doğal görünüm imkanı sunan seçenektir.

Saç protezinin günümüzde saçının dökülmüş olduğunu fark etmediğiniz birçok ünlü isim tarafından kullanıldığını öğrenmek birçok kişi için şaşırtıcı olabiliyor. Saç protezi, saç dökülmesi için en uygun alternatiflerden biridir. Maliyet ve süre açısından, cerrahi implant çözümünden çok daha düşük ve çoğu durumda çok daha iyi görünebilir. Ameliyat gibi kalıcı bir çözüm olmasa da doğru koşullarda doğal saçlara kavuşmak için iyi bir çözüm olabilir.

Protez saçın avantajları

Saç ekimi yöntemine kıyasla daha uygun fiyatlı, zahmetsiz ve herkes için uygun bir seçenektir. Bazı durumlarda saç ekimi yaptırıldığı bile anlaşılır ancak doğru uygulanan protez saç tespit edilemez. Kullanımı ve bakımı kolaydır. Uzun süreli de olsa geçici çözüm sunması tek dezavantajıdır. Görünümü ise son derecede doğaldır.

Çeşitli sebeplerle saç dökülmesi sorunu yaşayan 12 yaşın üzerindeki herkes protez saç kullanabilir. Deneyimli merkezlerden profesyonel bir protez saç hizmeti alındığı takdirde herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır.