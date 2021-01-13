Doğal bir oda kokusu oluşturmanın sırrı mutfağınızda saklı… Bu kokular evinizin havasını değiştirecek

Bu özel kokular sadece evde olmayı daha keyifli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi de iyileştirir. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal oda kokuları…

Elma, tarçın, yıldız anason ve karanfil

Bu taze ama aynı zamanda keskin koku, serin bir yaz akşamının havasına mükemmel uyum sağlar. Elmaları ince dilimler halinde doğrayın. Ardından elmaları bir kavanoza koyun ve biraz su dökün. Üzerine tarçın çubuğu, birkaç karanfil ve birkaç parça yıldız anason ekleyin. Malzemelerin oranını değiştirerek bu aromayı değiştirebilirsiniz.

Limon, misket limonu, biberiye ve vanilya

Biberiye ve vanilya ortama canlılık kazandıracak, taze bir aromadır. Limonları dilimler halinde kesin, bir kavanoza koyun ve üzerine su ekleyin. Sadece birkaç damla vanilya özü ve 3-4 dal biberiye ekleyin. Bu taze koku evinize gelen herkesi hayran bırakacak.

Limon, kekik, nane ve vanilya özü

Alışılmadık kekik kokusu, limon ve nane ile birleşince harika bir hal alıyor. Bir limonu dilimler halinde kesin, kavanoza koyun ve biraz su dökün. Üzerine birkaç taze dal nane ve kekik ekleyin. Ayrıca kurutulmuş kekik ve nane yapraklarını da kullanabilirsiniz. Ardından birkaç damla vanilya özü ekleyin. Evinizin havasını değiştirmek için harika bir karışım.

Portakal, zencefil ve badem

Tatlı ve baharatlı badem aroması ile portakalın sulu kokusunun karışımı mükemmel bir kombinasyon oluşturur. Bir portakalı kalın yuvarlak dilimler halinde kesin, kavanoza koyun ve üzerine biraz su dökün. Aromayı daha da taze hale getirmek için birkaç dilim limon ekleyin. Biraz da küçük dilimler halinde kesilmiş taze zencefil kullanabilirsiniz. Sonra birkaç damla badem özü ekleyin.

Salatalık, fesleğen ve limon otu

Evinize harika bir koku yapmak için tüm malzemeler mutfağınızda. Salatalık ve limon otunun tazeliğiyle karıştırılan keskin fesleğen kokusu, duyularınızı harekete geçirecek bir şey arıyorsanız, çabucak favoriniz haline gelecek. Birkaç dilim salatalığı kesin, bir kavanoza koyun ve üzerine su ekleyin. Birkaç dal kuru fesleğen kullanabilirsiniz ve birkaç damla limon otu yağı ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra bir sprey kutusuna koyun ve evinize püskürtün.