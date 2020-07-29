Doğacak çocuğun sağlıklı olması anne babaların elinde

Üreme sağlığı ve gebelik öncesi hazırlık konularının daha çok gündeme gelmesiyle birlikte artık anne ve baba adaylarının bir çocuk dünyaya getirmeden önce sağlıklı olmaları konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini savunan Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, bu konunun toplumsal açıdan çok daha yaygın olarak anlatılması ve aile sağlığı alanında tedavilere dahil edilmesi ile gelecek nesillerin sağlıklı olmasının tohumlarının atılabileceğini belirtiyor.

Gelecek üç neslin sağlığı için şimdiki nesillerin sağlığı

Bireylerin ergenliklerinden itibaren beslenmeleri ve yaşam tarzı seçimleri ile gelecekteki nesilleri de etkileme gücü olduğunu belirten Dr. Murat Berksoy, ‘’epigenetik’’ olarak tanımlanan bu çalışmaların önemini vurguluyor.

‘’Büyükannenizin annenize hamile iken beslenmesi ve yaşam tarzı seçimleri ile hem annenizi hem de daha annenizin gelişmekte olan yumurtalıklarındaki yumurta folikülleri ile sizi etkilediğini bilmek aslında büyük bir güç. Düşünün, daha hamile olmadan önce sağlıklı bir vücut sistemine sahip olmanız torunlarınızın sağlığını etkileyecek kadar önemli.’’

Sağlıklı beslenme, yaşam tarzındaki seçimler, sigara ve alkolden uzak kalma, vücutta eksik olan vitamin ve antioksidanların tamamlanması, stres yönetimi, size uygun egzersizlerin seçimi gibi birçok farklı konunun ele alınması ile yumurta ve spermin kaliteli olmasıyla embriyo gelişiminin de kaliteli olduğuna değinen Dr. Murat Berksoy, sağlıklı bir gebelik elde edilme şansının da bu şekilde yüksek olduğunu belirtiyor. Bu şekilde bebeğinizin yaşam boyu obezite, diyabet ya da tansiyon gibi rahatsızlıklardan uzak; kanser, alerji ya da nörolojik sorunlar karşısında da bağışıklığının güçlü olması ile daha kuvvetli olacağını vurguluyor.

Gebelik öncesi hazırlık topluma yayılmalı

Dr. Murat Berksoy sağlıklı nesillerden oluşacak bir toplumun temelleri için ergenlikle birlikte bireylerde hormonların dengesinin araştırılmasını öneriyor. Üreme sağlığının sadece çocuk sahibi olmak istendiğinde ve bu yolda sorun yaşandığında hatırlanmasını önlemek için, Aile Sağlığı kapsamında ergenlikten itibaren kontrol edilmesini öneriyor. Böylelikle bu alanda yaşanacak sorunların azalacağını, doğru zamanda yapılacak tedavilerle infertilite oranlarının düşeceğini ve sağlıklı bir toplumun temellerinin atılacağını belirtiyor.

Günümüzde evlenme ve çocuk sahibi olma yaşlarının 35 ve üzerinde olduğunu belirten Dr. Murat Berksoy, çevresel faktörlerle birlikte hormonların da yaşadığı sorunlarla toplum olarak doğurganlığın azalması ile karşı karşıya olduğumuz konusunda uyarıyor.