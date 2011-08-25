 Doğa’yla Okul Öncesinde Tanışın 

Doğa Anaokulları özgün ve özgürlükçü eğitim anlayışı ile okul öncesi dönemde öğrenmeyi özümsemiş, hayatla barışık ve bireysellik yolunda ilk adımlarını atmış çocuklar yetiştirmeyi hedefliyor.

Doğa Anaokulları’nın okul öncesi eğitim anlayışını diğer anaokullarından ayıran en temel özellik, Doğa Eğitim Kurumları’nın kuruluş manifestosunda yer alan “Doğa Konseptli Eğitim Anlayışı”dır. Doğa Anaokulları’nda tıpkı üst sınıflarda olduğu gibi doğanın kendisi hem sınıf, hem öğretmen rolünde. Tırmanma, trekking, açık hava derslikleri, binicilik tesisleri, hayvanat bahçesi, botanik parkı, sebze bahçesi eğitimde en fazla yararlanılan alanlar.

Çocuklar Doğa Anaokulları’nda her şeyi, öğretmenlerin en iyisi olan doğadan öğreniyorlar. Doğa Konseptli Eğitim Modeli; mutlu, motive olmuş, okulda olmaktan keyif alan öğrenciler anlamına geliyor. Böylelikle öğrencilerin çok daha kolay ve kalıcı biçimde öğrenmesi sağlanıyor. Kendi topladıkları domateslerle kahvaltı yapan çocuklar, kestaneleri sayarken rakamları algılayarak matematik öğreniyorlar.

Doğa Anaokulları’nı farklı kılan daha pek çok özellik var. İngilizce ağırlıklı eğitim, çoklu zekâyı öne çıkaran uygulamalar, etkin ölçme-değerlendirme sistemi, sorunları çıkmadan önleyen rehberlik anlayışı, interaktif özellikleriyle öğrenmeyi kolaylaştıran akıllı tahta ve karakter eğitimi bunlardan birkaçı…

Yaşamın İçindeki İngilizce

Çocuklar kendi anadillerini gramer yapısıyla değil, günlük hayatın içinde kullanarak öğrenirler. Doğa’daki İngilizce eğitim programının da temelini bu düşünce oluşturuyor. At binerken, drama dersinde, resim yaparken hep İngilizce konuşuluyor. Böylece İngilizce bir ders olmaktan çıkarak, günlük yaşamın bir parçası haline geliyor. Dil eğitiminde Oxford Reading Tree eğitim programı kullanılıyor.

Çoklu Zeka, Etkin Ölçme Değerlendirme Sistemi, Doğa’ya Özgü Rehberlik Anlayışı

Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel gelişimleri ve karakter oluşumları 0-6 yaş aralığında belirleniyor. Doğa Anaokulları da her çocuğun ayrı bir birey olduğu bilinciyle “ölçme-değerlendirme-iyileştirme” kavramını eğitim sisteminin merkezine oturtuyor. Her çocuğun kişisel gelişimi ayrı ayrı izlenip, gözlem kartları tutuluyor. Eğitmenler çocuğun aktiviteler içindeki davranışlarını, arkadaşlarıyla ilişkilerini, ders konularını kavrayış düzeyini bu kartlara işliyor ve rehberlik servisi ile paylaşıyorlar.

Bir diğer ölçme yöntemi ise anketler. Bilimsel yöntemler ışığında hazırlanarak rehberlik birimince uygulanan çoklu zekâ envanterleri sayesinde çocukların hangi zekâ alanlarının daha gelişkin olduğu ve geliştirilmesi gereken alanlar saptanıyor.

En önemli ölçme-değerlendirme yöntemi ise öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerinin günü gününe izlendiği portfolyo çalışması. Her öğrencinin gün boyunca yaptığı çalışmalar portfolyolarında yer alıyor. Böylece çocuğun günlük gelişimi izleniyor. Bu bilgiler velilerle paylaşılarak çift yönlü bir eğitim sağlanıyor. Son olarak da öğrencinin ilköğretime ne ölçüde hazır olduğunu ölçen okul öncesi olgunluk testi uygulaması yer alıyor. Bu testle çocuğun ilköğretime hazır olup olmadığı belirleniyor.

“Akıllı Tahta Sistemi”yle Türkiye’nin En Teknolojik Okulu

Dünyanın en büyük eğitim teknolojisi sağlayıcılarından Promethean firmasının "Center of Exellence" (Mükemmeliyet Merkezi) ödülünü alan “Akıllı Tahta Sistemi” ile donatılan sınıflar, öğretmen ve öğrencilere sınırsız görsel, işitsel ve dokunsal olanaklar sunuyor. Projeksiyon, bilgisayar ve tahtadan oluşan bu mükemmel akıllı tahta sistemi, öğretmenlere zaman kazandırdığı gibi, görsel materyal kullanarak işlenen konuların öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

Amaç, Özgür Düşünen ve Çok Yönlü Bir Nesil Yetiştirmek

Doğa Anaokulları’nda hedef sadece matematikçi ya da mühendis yetiştirmek değil, dans edebilen, şarkı söyleyebilen, resim ve spor yapabilen, sanatın hemen her dalıyla ilgilenmekten keyif alan bir gelecek nesil yetiştirmek. Çocuklar haftalık program dâhilinde jimnastik, tarım, tırmanma, sanat eğitimi, binicilik, yüzme, buz pateni, müzik, dans, bale, ritim ve piyano eğitimi gibi pek çok branşta yan aktiviteler yapıyorlar. Ritim dersleri Okay Temiz ve Ebru Ayarcı eşliğinde, bale dersleri ise Burçin Orhon ile uygulanıyor.

Öğrencilerin Sağlıklı ve Dengeli Beslenmesi Oldukça Önemli

Doğa Anaokulları’nda öğrencilere organik besinler sunma ve dengeli menüler oluşturmanın ötesinde, çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini oluşturmaya yönelik bir beslenme programı uygulanıyor. Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan yemek menüleri, en taze ve doğal ürünlerle Doğa Koleji’nin ödüllü aşçıları tarafından pişiriliyor.

Sosyal Sorumluluk Doğa’nın Bir Parçası

Doğa Anaokulları’nda hayata geçen sosyal projeler sayesinde öğrencilerin sorumluluk, duyarlılık, yardımlaşma ve paylaşma gibi duyguları beslenirken, okul öncesi dönemde başlayan karakter gelişimi de olumlu yönde destekleniyor.

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