Doğa Dedektifleri geliyor

Doğa Dedektifleri projesi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasında bulunan 7-12 yaş aralığındaki dezavantajlı çocuklarla bir araya gelinerek; onları çevre duyarlılığı, çevre temizliği, geri dönüşüm ve doğanın korunması konularında geliştirebilecek aktiviteler organize edilmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda Doğadaki Çocuk Gönüllü İnisiyatifi, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Benim Yuvam Derneği ve Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi ile iş birliği gerçekleştiriliyor. Doğa Dedektifleri projesi, Mart – Haziran dönemlerinde 120 çocuğun katılacağı 8 haftalık bir aktivite programını kapsıyor. Bu süre sonunda, dünyanın ve doğanın korunması için çevre bilinci kazandırılan çocuklar “Doğa Kaşifi” olarak çıktıkları yolculukta birer doğa dedektifine dönüşecek.