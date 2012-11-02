Dizi izlerken yiyebileceğiniz lezzetli atıştırmalıklar

Kış aylarında havalardan dolayı pek dışarı çıkamadığımızdan malumunuz en büyük keyfimiz dizi izlemek. Bir de izlerken elimizin altında lezzetli atıştırmalıklar olursa değmeyin keyfimize. İşte bu atıştırmalıklardan birkaçının tarifini sizler için bir araya getirdik.

Sıcak meyve salatası

Malzemeler

Kıtırlar için:



100 gr. un,

50 gr. tereyağı (soğuk–küp kesilmiş),

50 gr. şeker,

Meyveler için:



1 adet elma,

1 adet armut,

1.5 adet muz,

1.5 adet portakal,

1.5 adet kivi,

1 ActiFry kaşığı tereyağı,

1 ActiFry kaşığı şeker.

Hazırlanışı

Kıtırlar için: Un ve annenizin küp küp kestiği soğuk tereyağını parmaklarınızın ucu ile ovalayarak kırıntı haline getirin. Şekeri ilave edip aynı şekilde karıştırın. Annenize ActiFry’ı çalıştırıp 2 dakika ısınması için beklemesini söyleyin. Ardından unlu karışımı ilave edip 17 dakika kavurun. Bir kenarda soğumaya bırakın.

Meyveler için: Elma ve armudu yıkayın. Annenizden muz ve kivinin kabuklarını soymasını ve hepsini aynı büyüklükte iri küp doğramasını isteyin. Portakalı zarları kalmayacak şekilde soyması ve keskin bir bıçakla iki zar arasında bulunan etli kısmı keserek çıkartması gerektiğini hatırlatın.

Tereyağını ActiFry’ın pişirme haznesine koyup eritin. Önce elma ve armutları ilave edip 10 dakika; ardından şekeri ekleyip 2 dakika; muz ve kiviyi koyup 5 dakika; son olarak portakalları ekleyip 5 dakika pişirin. Meyveleri servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine hazırladığınız kıtırları serpiştirin. Dilerseniz frenk üzümü taneleriyle süsleyip yanında vanilyalı dondurma ile servis yapabilirsiniz.

SICAK MEYVE SALATASININ YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Acılı Fıstık

Malzemeler

200 gr fıstık içi

1 tutam toz sarımsak

1 tutam sumak

1 tutam acı toz biber

10 ml acısso

10 ml soya sos

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı

Fıstıkları actifry da 5 dakika kavurun.

5 dakika sonra diğer malzemeleri ekleyin ve 4 dakika daha pişirin.

ACILI FISTIĞIN YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Kestane

Malzemeler

1/2 kg. kestane

Hazırlanışı

Kestaneleri iyice yıkayın ve kabuklarının ortasından bıçak ile çizin. 25 dakika su dolu bir kasenin içinde bekletin.

Kestaneleri ActiFry’ın pişirme haznesine yerleştirip 25 dakika pişirin.

Kestaneleri yumuşamaları için suyun içinde bekletirken, içine 1/2 ActiFry kaşığı pekmez ilave edebilirsiniz. Pişirme süresi kestanelerin cinsine göre değişiklik gösterebilir.

KESTANENİN YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Karamelize Fındık

Malzemeler

200 gr fındık

60 gr pekmez

10 ml limon suyu

1 tutam vanilya

1 tutam tarçın

Hazırlanışı

Fındıkları actifry da 5 dakika kavurun. 5 dakika sonra diğer malzemeleri ekleyin ve 4 dakika daha pişirin.

KARAMELİZE FINDIĞIN YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Rum Banana

Malzemeler

2 adet muz,

1.5 ActiFry kaşığı tereyağı,

1.5 ActiFry kaşığı beyaz şarap,

1 ActiFry kaşığı kuru üzüm,

2 ActiFry kaşığı kırık ceviz,

1 ActiFry kaşığı kabuksuz badem,

10 adet böğürtlen,

1 ActiFry kaşığı Antep fıstığı,

6 adet kuru kayısı,

1/4 ActiFry kaşığı tarçın,

2 ActiFry kaşığı şeker,

1 1/2 ActiFry kaşığı rom.

Hazırlanışı

Muzu soyup iri parçalar halinde 4’e bölün. ActiFry’a tereyağını koyup eritin. Muzları ve şekeri ilave edip 3 dakika pişirin.

Kayısıları ince ince kesin; badem, ceviz, kuru üzüm, Antep fıstığı ve şarapla birlikte pişirme haznesine ekleyin. 3 dakika daha pişirin. Böğürtlenleri, rom ve tarçınla beraber hazneye ilave edin. 3-4 dakika daha pişirip servis tabaklarına alın.

RUM BANANANIN YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Çikolata Rüyası

Malzemeler

2-3 adet yumurta

150 gr. bitter çikolata

85 gr. tereyağı

150 gr. şeker

100 gr. Un

Hazırlanışı

75 gr. tereyağını bitter çikolata ile birlikte bir tencereye alın ve karıştırarak eritin. Soğumaya bırakın. Çikolataya çırpılmış yumurta, şeker ve elenmiş unu ekleyin. Porsiyonluk kaseleri kalan tereyağı ile yağlayıp karışımı kaselere paylaştırın. Kaselerin üstünü alüminyum folyo ile kapatın ve NutriCook buhar sepetine yerleştirin. NutriCook tenceresine 750 ml. su koyun. Buhar sepetini tencereye yerleştirip NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 11 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

ÇİKOLATA RÜYASININ YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun