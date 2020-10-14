Dizde sıvı toplaması neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Diz eklemi ve çevresinde sıvı toplanmasının eklemin yapısını bozduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan Uslu, “Diz efüzyonu veya dizdeki sıvı toplanmasının birçok sebebi vardır. Diz eklemi ve çevresinde sıvı toplanması eklemin yapısını bozar, sıvı içinde bulunan enzimler kıkırdak ve diğer yumuşak dokulara zarar verebilir. Artrit ve bağ ya da menüsküs (dizde kıkırdak) yaralanmaları gibi birçok sebebe bağlı olarak eklemde sıvı toplanabilir. Eklemlerimizde az miktarda sıvı var. Eklemlerde bulunan sıvı sürtünmeyi azaltan ve eklem hareketlerini kolaylaştıran bir madde bulunur ve eklem kapsülünün iç tarafında bulunan sinovium tarafından üretilir. Eklem içinde ve etrafında çok fazla sıvı biriktiğinde eklem efüzyonu olur. Dizde olduğunda, genellikle dizde şişmiş diz veya su toplamış diz olarak adlandırılır” dedi.



Çoğu zaman bir dizi etkiler

Çoğu zaman, dizde su toplanmasının sadece bir dizi etkilediğini ifade eden Uslu, “Eklemde bir ağırlık hissi olabilir, eklem hareketleri kısıtlanabilir, bazen şişlik gözle görülebilir. Sıvı toplanmış diz diğer ekleme göre daha sıcaktır. Çoğu zaman dikkatli bir doktor muayenesi gerekir. Diz kapağını çevreleyen deride şişlik ve kızarıklık, eklem sertliği ve bacağı düzleştirme veya bükme zorluğu ağrı ve hassasiyet olabilir” diye konuştu.

Peki sebepleri ve tedavi yöntemleri neler?



Dr. Uslu, dizde sıvı toplamasının sebeplerini şöyle sıraladı: “Eklemin aşırı kullanımı (tekrarlayan yaralanma), yırtılmış ligament ve/veya kıkırdak (menisküs), kemik kırıkları, bakteriyel enfeksiyonlar (septik artrit), prepatellar bursit, osteoartrit (eklem kireçlenmesi), romatoid artrit ve diğer iltihaplı romatizmalar, gut ya da pseudogout hastalığı, travmalar, spor yaralanmalar, kistler veya tümörler. Tedavi yöntemleri ise; enfeksiyon varsa enfeksiyonun tedavisi, romatizmal bir hastalık varsa tedavi edilmesi, osteoartrite bağlı bir efüzyon varsa sıvının boşaltılıp eklem içi ilaçlar verilmesi, soğuk kompres uygulamaları, eklemin dinlendirilmesi, kilo varsa kilo kontrolü, gut hastalığı varsa tedavi ve diyet önlemleri, eklemin bandajlanması.”